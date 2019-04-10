Виктория Боня нарастила волосы, но фолловеры не оценили это

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня изменила имидж. Кардинальной трансформацию назвать нельзя, так как цвет волос знаменитости остался прежним. Однако локоны оказались настолько длинными, что это вызвало критику у подписчиков.

Совсем недавно Виктория Боня опубликовала снимок, сделанный перед зеркалом, на котором видно, что девушка осталась верна темному цвету волос, но нарастила волосы до пояса. Напомним, Виктория уже пробовала краситься в блонд, но после решила снова стать шатенкой.

Подписчики обычно поддерживают Викторию, однако на этот раз они довольно негативно оценили ее новую прическу. Образ знаменитости настолько разочаровал интернет-пользователей, что они открыто высказали свое мнение в комментариях. «Не нравится, честно. На мой взгляд то, что было до, намного больше вас украшало», — прокомментировал прическу Виктории один из подписчиков.

1 2 3 4 5 6 Виктория Боня пробовала краситься в платиновый блонд, но в результате осталась верна темному оттенку

Накануне Виктория Боня рассказала, что прошла четырехдневную детокс-программу, в ходе которой полностью отказалась от еды. В общении с подписчиками Боня призвала их не повторять проведенный ею эксперимент в домашних условиях, а прежде обязательно проконсультироваться с врачами.