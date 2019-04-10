Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Боня нарастила волосы, но фолловеры не оценили это

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня изменила имидж. Кардинальной трансформацию назвать нельзя, так как цвет волос знаменитости остался прежним. Однако локоны оказались настолько длинными, что это вызвало критику у подписчиков.

Совсем недавно Виктория Боня опубликовала снимок, сделанный перед зеркалом, на котором видно, что девушка осталась верна темному цвету волос, но нарастила волосы до пояса. Напомним, Виктория уже пробовала краситься в блонд, но после решила снова стать шатенкой.

Подписчики обычно поддерживают Викторию, однако на этот раз они довольно негативно оценили ее новую прическу. Образ знаменитости настолько разочаровал интернет-пользователей, что они открыто высказали свое мнение в комментариях. «Не нравится, честно. На мой взгляд то, что было до, намного больше вас украшало», — прокомментировал прическу Виктории один из подписчиков.

  • 1 2 3 4 5 6
    Виктория Боня пробовала краситься в платиновый блонд, но в результате осталась верна темному оттенку
    Смотреть галерею

Накануне Виктория Боня рассказала, что прошла четырехдневную детокс-программу, в ходе которой полностью отказалась от еды. В общении с подписчиками Боня призвала их не повторять проведенный ею эксперимент в домашних условиях, а прежде обязательно проконсультироваться с врачами.

Перейти к обсуждению 7


10 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Виктория Боня

Реклама

7 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • А мне понравилось. Красивые волосы, красивый цвет... Ну, может чуть и покороче можно было.

  • сантиметров 10 стоит обрезать - эти одиночные метёлки не красят.

  • Длиннющие распущенные волосы это удел молодости, а на пороге 5 десятка они выглядят, мягко говоря, странно. Стрижки до плеч или чуть ниже смотрелись на этой женщине гораздо уместнее и привлекательнее.

  • Как вообще это носить: чужие патлы на своей голове? Должно быть совсем плохо со своими. Чувство брезгливости возникает только от вида чужого волоса на одежде. Очень бесят лысеющие "русалки" в бассейне!!!Боне было хорошо и без этого устаревшего тренда.

  • Мне нравятся длинные волосы но натуральные

  • Престарелая русалочка)

  • У нее своих волос нет и она наращивает? Смысл? Лучше со своими, но нормально крашенными.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-04 09:06:00
185
Бедная Бритни. Вот было все у нее: молодость, красота, талант, успех, деньги. А в итоге все равно счастья нет и душевного здоровья тоже. Зачем она связалась с этим прощелыгой Федерлайном?
Западные СМИ: Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу
57 Комментариев
Гость 2019-04-02 20:32:00
171
В заголовке написано : Подруга РАССКАЗАЛА, от кого родила Порошина. В тексте: намекнула, поведала. В итоге : Мария родила от русского мужчины-не актера. Спасибо. И так вы во всем. Не буду больше переходить на подобные заголовки от вас, только время зря теряю.
Подруга Марии Порошиной наконец-то рассказала, от кого та родила сына
45 Комментариев
Гость 2019-04-03 20:11:00
155
почему не правосудие? Их есть за что судить, они сидят в комфортных условиях, это практически сопоставимо с домашним арестом. Считаю что они 2 аморальных.. которым от вседозволенности крышу снесло. Пусть посидят, успокоятся. А желающим устраивать митинг можно только пожелать не оказаться когда-нибудь под рукой или ногой умэтих самых футболистов. тк им реально все равно кого пинать.
Суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до осени
83 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.