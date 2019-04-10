Виктория Боня нарастила волосы, но фолловеры не оценили это

Совсем недавно Виктория Боня опубликовала снимок, сделанный перед зеркалом, на котором видно, что девушка осталась верна темному цвету волос, но нарастила волосы до пояса. Напомним, Виктория уже пробовала краситься в блонд, но после решила снова стать шатенкой.
Подписчики обычно поддерживают Викторию, однако на этот раз они довольно негативно оценили ее новую прическу. Образ знаменитости настолько разочаровал интернет-пользователей, что они открыто высказали свое мнение в комментариях. «Не нравится, честно. На мой взгляд то, что было до, намного больше вас украшало», — прокомментировал прическу Виктории один из подписчиков.
Накануне Виктория Боня рассказала, что прошла четырехдневную детокс-программу, в ходе которой полностью отказалась от еды. В общении с подписчиками Боня призвала их не повторять проведенный ею эксперимент в домашних условиях, а прежде обязательно проконсультироваться с врачами.