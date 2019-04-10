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35-летняя Хилария Болдуин сообщила, что потеряла пятого ребенка

На днях супруга Алека Болдуин Хилария рассказала фолловерам Инстаграма, что снова беременна, но ребенка скорее всего потеряет. К сожалению, так и случилось.
У Хиларии Болдуин случился выкидыш
У Хиларии Болдуин случился выкидыш

4 апреля Хилария Болдуин опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом, которым объявила о своей пятой беременности. Напомним, четвертого ребенка многодетная мама родила в мае прошлого года.

«Я хочу сообщить, что вероятнее всего у меня случится выкидыш. Я всегда говорила, что если еще раз забеременею, то сразу же расскажу вам об этом. Не хочу делать вид, что все прекрасно», — поведала Хилария в публикации.

Недавно многодетная мама сообщила, что беременна в пятый раз
Недавно многодетная мама сообщила, что беременна в пятый раз

Поклонники Болдуин попытались поддержать ее, выразив надежду, что малыш все-таки сможет выжить. Однако чуда не произошло. 20 апреля Хилария сообщила, что сердце ребенка перестало биться. «Все кончено. Спасибо всем за поддержку. Благодарю и тех, кто не побоялся рассказать свою историю. Вместе мы сильнее», — написала супруга актера.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили Болдуин за честность, поскольку очень мало знаменитостей так откровенно говорят на тему выкидыша.

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10 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Хилария Болдуин, Алек Болдуин

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