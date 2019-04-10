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25-летнюю Анну Шульгину экстренно прооперировали

Дочь Валерии, актриса и певица Анна Шульгина, 9 апреля попала в одну из московских больниц, где в срочном порядке была прооперирована. О произошедшем Анна рассказала подписчикам в Инстаграме.

На днях дочь Валерии Анна Шульгина разместила в своем Инстаграме фото, на котором она лежит на больничной койке. На еще одном опубликованном снимке запечатлена забинтованную рука девушки. Анна подписала фотографию кратко: «Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнётся со скорой, наркоза и операции». 

Что именно случилось с Шульгиной, пока неизвестно. Анна рассказала подписчикам лишь о том, что только недавно отошла от наркоза. При этом певица успокоила поклонников, сообщив, что сейчас ей уже гораздо лучше.

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    Анна Шульгина не рассказала подписчикам, по какой причине оказалась на больничной койке
    Смотреть галерею

Напомним, что около года назад Анна Шульгина уже оказывалась в больнице. Тогда она также опубликовала  фото из палаты. Певица уверяла подписчиков, что ничего серьезного с ней не произошло, а на капельницу она пошла исключительно для поддержания тонуса организма.

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10 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Певица Валерия, Анна Шульгина, Иосиф Пригожин, Александр Шульгин

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • новые релизы? А что, были старые еще?

  • это должно быть кому-то интересно?

  • Из-за бесконечных диет и попытках похудеть,заработала себе камни в желчном пузыре, наверное.Не понаслышке об этом знаю,к сожалению😞

  • Гость

    Из-за бесконечных диет и попытках похудеть,заработала себе камни в желчном пузыре, наверное.Не понаслышке об этом знаю,к сожалению😞

    Спасибо за комментарий, а то я в очередной раз собралась худеть.

  • Аппендицит, наверно

  • Здоровья ей.Зря постриглась, новая прическа очень старит, молоденькая совсем, а выглядит как тетка.

  • amida

    Аппендицит, наверно

    Вряд ли. Ну или она настолько помешана на лайках, что при аппендиците в реальном времени постит фоточки. У меня, когда аппендицит был, совершенно не было ни сил, ни времени, ни желания делать фотки. В ночь перед операцией меня, простите, рвало и температурило, потом несколько часов меня обследовали со всех сторон, потому что непонятно была аппендицит или киста на яичнике, потом настолько плохо и больно, лежишь в ожидании операции, потом операция от которой отходишь как минимум сутки. Потом дня два нельзя ни есть, ни пить, потом еще дня два можно пить... Какой инстаграмм, какие фоточки..

  • Это кому-то интересно? Странные развлечения,сначала какие-то малоизвестные и ничем не примечательные личности выкладывают фоточки с больничных коек в разных ракурсах с отчетами о самочувствии, но при этом держат интригу,что же всё-таки произошло) На какую аудиторию это рассчитано? Близким людям,переживающим за них, отказано в получении полной информации,а тем,кому до них дела нет, неинтересны и их сводки из больниц.

  • Уважаемый Йосиф, это не прокатит. Деньги не всегда помогают. Этот случай - тупиковый.

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