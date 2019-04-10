25-летнюю Анну Шульгину экстренно прооперировали

Дочь Валерии, актриса и певица Анна Шульгина, 9 апреля попала в одну из московских больниц, где в срочном порядке была прооперирована. О произошедшем Анна рассказала подписчикам в Инстаграме.

На днях дочь Валерии Анна Шульгина разместила в своем Инстаграме фото, на котором она лежит на больничной койке. На еще одном опубликованном снимке запечатлена забинтованную рука девушки. Анна подписала фотографию кратко: «Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнётся со скорой, наркоза и операции».

Что именно случилось с Шульгиной, пока неизвестно. Анна рассказала подписчикам лишь о том, что только недавно отошла от наркоза. При этом певица успокоила поклонников, сообщив, что сейчас ей уже гораздо лучше.

1 2 3 4 5 6 Анна Шульгина не рассказала подписчикам, по какой причине оказалась на больничной койке

Напомним, что около года назад Анна Шульгина уже оказывалась в больнице. Тогда она также опубликовала фото из палаты. Певица уверяла подписчиков, что ничего серьезного с ней не произошло, а на капельницу она пошла исключительно для поддержания тонуса организма.