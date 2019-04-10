25-летнюю Анну Шульгину экстренно прооперировали

На днях дочь Валерии Анна Шульгина разместила в своем Инстаграме фото, на котором она лежит на больничной койке. На еще одном опубликованном снимке запечатлена забинтованную рука девушки. Анна подписала фотографию кратко: «Никто не думал, не гадал, что сегодня 7 утра начнётся со скорой, наркоза и операции».
Что именно случилось с Шульгиной, пока неизвестно. Анна рассказала подписчикам лишь о том, что только недавно отошла от наркоза. При этом певица успокоила поклонников, сообщив, что сейчас ей уже гораздо лучше.
Напомним, что около года назад Анна Шульгина уже оказывалась в больнице. Тогда она также опубликовала фото из палаты. Певица уверяла подписчиков, что ничего серьезного с ней не произошло, а на капельницу она пошла исключительно для поддержания тонуса организма.