Поклонницы в восторге от фото 46-летнего Джуда Лоу в плавках

Джуд Лоу продолжает радовать своих фанатов: совсем недавно зрители хвалили его игру в кинокомиксе «Капитан Марвел», а теперь восхищаются снимками со съемок сериала «Новый папа» в Венеции. 46-летний актер предстал на фото, сделанных папарацци, в белоснежных плавках, в очередной раз продемонстрировав идеальный торс.

Продолжение сериала «Молодой папа» под названием «Новый папа» определенно должно быть интересным и провокационным. На это явно намекают снимки, совсем недавно сделанные папарацци. На них Джуд Лоу в одних плавках идет вдоль берега вместе с партнершей по фильму Людивин Санье.

По данным разных источников, в день, когда были сделаны снимки, в Венеции было всего +13 градусов тепла!

1 2 3 4 5 6 Джуд Лоу стал главной звездой «Молодого папы»

После ошеломительного успеха «Молодого папы» канал HBO сразу же продлил шоу на второй сезон, но из-за загруженности режиссера и самого Джуда Лоу съемки пришлось отложить до 2019 года. Когда создатели объявили, что продолжение будет называться «Новый папа», многие начали сомневаться в том, что актер возвратится к своей роли. Теперь же об этом можно не беспокоиться.