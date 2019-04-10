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Поклонницы в восторге от фото 46-летнего Джуда Лоу в плавках

Джуд Лоу продолжает радовать своих фанатов: совсем недавно зрители хвалили его игру в кинокомиксе «Капитан Марвел», а теперь восхищаются снимками со съемок сериала «Новый папа» в Венеции. 46-летний актер предстал на фото, сделанных папарацци, в белоснежных плавках, в очередной раз продемонстрировав идеальный торс.

Продолжение сериала «Молодой папа» под названием «Новый папа» определенно должно быть интересным и провокационным. На это явно намекают снимки, совсем недавно сделанные папарацци. На них Джуд Лоу в одних плавках идет вдоль берега вместе с партнершей по фильму Людивин Санье.

По данным разных источников, в день, когда были сделаны снимки, в Венеции было всего +13 градусов тепла!

После ошеломительного успеха «Молодого папы» канал HBO сразу же продлил шоу на второй сезон, но из-за загруженности режиссера и самого Джуда Лоу съемки пришлось отложить до 2019 года. Когда создатели объявили, что продолжение будет называться «Новый папа», многие начали сомневаться в том, что актер возвратится к своей роли. Теперь же об этом можно не беспокоиться.

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10 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News
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Джуд Лоу

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Красавчик! Мне очень понравилось как он сыграл в " Молодой папа" . Отлично выглядит для своего возраста. Раньше была в восторге от Мэтт Дэймона, а сейчас Лоу мой кумир )

  • Ммм...Хорош!!!

  • ножки коротковаты... а в целом, конечно, в отличной форме

  • Гость

    Красавчик! Мне очень понравилось как он сыграл в " Молодой папа" . Отлично выглядит для своего возраста. Раньше была в восторге от Мэтт Дэймона, а сейчас Лоу мой кумир )

    Полюбила его после фильма Близость. Уважаю, что всех детей признаёт и содержит.

  • Гость

    ножки коротковаты... а в целом, конечно, в отличной форме

    Нормальные у него ноги, просто снято сверху. У его спутницы ноги тоже очень короткими выглядят, даже несмотря на огромную танкетку. Папарацци откуда-то сверху фоткали))

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