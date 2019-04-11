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Милана Тюльпанова устроила пышный праздник по случаю двухлетия сына Артемия

Чтобы отпраздновать день рождения сына, Милана Тюльпанова организовала в Петербурге грандиозную детскую вечеринку для всех родных и близких семьи — кроме отца мальчика. 
Артемию Кержакову исполнилось два года
Артемию Кержакову исполнилось два года

10 апреля сыну Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова исполнилось два года. С самого утра девушка окружила ребенка элементами праздника, чтобы малыш понял, что сегодня у него день рождения. 

«Не верится, что еще недавно ты был такой крошечный, и смотреть на тебя я могла только на фотографиях УЗИ, гадая, на кого же ты похож. Потом было трудно, сынок — в какой-то момент нас и вовсе разлучили друг с другом. Но все позади. Теперь каждое утро я знаю, что мне есть ради кого вставать с кровати», — написала Милана в своем микроблоге в праздничное утро (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ближе к вечеру семья малыша и ее близкие отправились отмечать важное  событие в один из фешенебельных ресторанов Санкт-Петербурга, располагающемся на палубе корабля. 

Милана самостоятельно организовала торжество для детей в цирковом стиле с аниматорами, фокусником и шоу мыльных пузырей. 

Кажется, все маленькие гости праздника остались в восторге от программы вечера. Особенно был доволен виновник торжества — Артемий постоянно смеялся, танцевал и с удовольствием принимал участие во всех номерах.

  • Милана Тюльпанова
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    Милана Тюльпанова устроила праздничную вечеринку по случаю дня рождения сына
    Смотреть галерею

День рождения мальчика посетили родственники Миланы и ее подруги с детьми. Отец ребенка Александр Кержаков не числился в списке участников вечеринки. «Александр поздравил сына по скайпу. На день рождения мы его не приглашали, поскольку мы не общаемся настолько дипломатично, чтобы находиться в одном помещении и не ссориться», — рассказала Милана корреспонденту журнала «СтарХит».

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11 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Милана Тюльпанова, Александр Кержаков, Инна Жиркова, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Новость дня?:)))

  • А зачем нам эта информация? О ней узнали только по скандалу , кому она интересна ? Чья то б жена и дочь , ну и дальше что ?

  • Главное, пацан сразу рефлекторно хотел ногой все эти красивые бумажки поддать, гены-то футбольные ))) Но маман вмешалась и показала, как ручками разбрасывать их надо аккуратно. Эх, Милана, ребеночек - сын своего отца, маленький-то он послушный, хороший, а что вырастет...

  • Поздравление малышу и маме, очень рада за неё, что теперь всё хорошо))

  • Рада за них! Была в этом ресторане один раз. Чашка кофе эспрессо стоила 650₽

  • И правильно.Кержакову не место на этом празднике. Если поумнеет,то на след.д.р. пригласят

  • Стандартный набор в любом детском клубе - шары, бумажная вечеринка , аниматор и торт. В чем пышность? В том, что двухлетке не нужны гости и он в этой бумаге один кувыркался?

  • Пеппи

    Рада за них! Была в этом ресторане один раз. Чашка кофе эспрессо стоила 650₽

    Вранье. Эспрессо в нем стоит 200 рублей, двойной 250.

  • И зачем выкладывать эту информацию в сеть? Смотрите, какая я хорошая мама? Ладно свои д.р., фотографии. Но ребенка то зачем.

  • Мальченка на маму похож получился. Хороший мальчик. Счастья Милане в личной жизни. Теперь на ней жениться будут а не на папке...

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