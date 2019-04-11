Милана Тюльпанова устроила пышный праздник по случаю двухлетия сына Артемия

Чтобы отпраздновать день рождения сына, Милана Тюльпанова организовала в Петербурге грандиозную детскую вечеринку для всех родных и близких семьи — кроме отца мальчика.

Артемию Кержакову исполнилось два года

10 апреля сыну Миланы Тюльпановой и Александра Кержакова исполнилось два года. С самого утра девушка окружила ребенка элементами праздника, чтобы малыш понял, что сегодня у него день рождения.



«Не верится, что еще недавно ты был такой крошечный, и смотреть на тебя я могла только на фотографиях УЗИ, гадая, на кого же ты похож. Потом было трудно, сынок — в какой-то момент нас и вовсе разлучили друг с другом. Но все позади. Теперь каждое утро я знаю, что мне есть ради кого вставать с кровати», — написала Милана в своем микроблоге в праздничное утро (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ближе к вечеру семья малыша и ее близкие отправились отмечать важное событие в один из фешенебельных ресторанов Санкт-Петербурга, располагающемся на палубе корабля.

Милана самостоятельно организовала торжество для детей в цирковом стиле с аниматорами, фокусником и шоу мыльных пузырей.

Кажется, все маленькие гости праздника остались в восторге от программы вечера. Особенно был доволен виновник торжества — Артемий постоянно смеялся, танцевал и с удовольствием принимал участие во всех номерах.



1 2 3 ... 9 Милана Тюльпанова устроила праздничную вечеринку по случаю дня рождения сына

День рождения мальчика посетили родственники Миланы и ее подруги с детьми. Отец ребенка Александр Кержаков не числился в списке участников вечеринки. «Александр поздравил сына по скайпу. На день рождения мы его не приглашали, поскольку мы не общаемся настолько дипломатично, чтобы находиться в одном помещении и не ссориться», — рассказала Милана корреспонденту журнала «СтарХит».