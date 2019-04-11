Интернет-пользователи подозревают, что Алсу разводится с мужем

В последнее время в интернете активно обсуждают возможный развод певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Знаменитость ситуацию не комментирует, но публикует неоднозначные посты. Недавно в дело вмешался представитель Алсу.

Певица Алсу уже 13 лет состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У супругов трое детей: 12-летняя Сафина, 10-летняя Микелла и 2-летний Рафаэль. До недавнего времени казалось, что в семье артистки царит настоящая идиллия. Но на днях певица удалила из Инстаграма все немногочисленные снимки с мужем — и это несмотря на то, что 19 марта супруги отметили очередную годовщину свадьбы.

Также певица опубликовала неоднозначный пост, процитировав Вуди Аллена: «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире». Поклонники Алсу начали подозревать, что супруги расстались.

1 2 3 4 5 Алсу и ее муж Ян Абрамов недавно отметили тринадцатую годовщину со дня свадьбы

Недавно на слухи о разводе отреагировал представитель певицы Сергей Фадеев, который категорично высказался на этот счет. «Как я могу комментировать домыслы? Это бред!», — заявил он журналистам.