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Интернет-пользователи подозревают, что Алсу разводится с мужем

В последнее время в интернете активно обсуждают возможный развод певицы Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Знаменитость ситуацию не комментирует, но публикует неоднозначные посты. Недавно в дело вмешался представитель Алсу.

Певица Алсу уже 13 лет состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У супругов трое детей: 12-летняя Сафина, 10-летняя Микелла и 2-летний Рафаэль. До недавнего времени казалось, что в семье артистки царит настоящая идиллия. Но на днях певица удалила из Инстаграма все немногочисленные снимки с мужем — и это несмотря на то, что 19 марта супруги отметили очередную годовщину  свадьбы.

Также певица опубликовала неоднозначный пост, процитировав Вуди Аллена: «Тебе будет грустно долгое время, а потом тебе будет все равно, и это лучшее чувство в мире». Поклонники Алсу начали подозревать, что супруги расстались.

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    Алсу и ее муж Ян Абрамов недавно отметили тринадцатую годовщину со дня свадьбы
    Смотреть галерею

Недавно на слухи о разводе отреагировал представитель певицы Сергей Фадеев, который категорично высказался на этот счет. «Как я могу комментировать домыслы? Это бред!», — заявил он журналистам.

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11 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, PhotoXPress.ru
Теги

Алсу, Ян Абрамов

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая элегантная женщина, ни в каких скандалах не замечена. А вот про мужа ее слухи нехорошие ходят. Нет дыма без огня, что бы ни говорил ее представитель.

  • А фото сына есть где?

  • Ваша совесть

    Красивая элегантная женщина, ни в каких скандалах не замечена. А вот про мужа ее слухи нехорошие ходят. Нет дыма без огня, что бы ни говорил ее представитель.

    какие слухи про мужа?*

  • Очень красивая и элегантная девушка! Женского счастья ей!

  • Рухнул очередной брак. Ясно, что по расчету вышла замуж.

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