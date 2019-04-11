Иосиф Пригожин прокомментировал госпитализацию Анны Шульгиной

На днях дочь Валерии попала в больницу. 25-летней Анне Шульгиной сделали срочную операцию, но сейчас девушка уже вернулась домой. Иосиф Пригожин рассказал, как себя чувствует его падчерица.

В начале этой недели 25-летняя Анна Шульгина выложила в Инстаграме фотографии из больничной палаты. Певица рассказала подписчикам, что была вынуждена срочно обратиться за врачебной помощью. Девушка быстро восстановилась после экстренной операции, и 11 апреля ее уже выписали из клиники.

Иосиф Пригожин прокомментировал произошедшее, но не стал вдаваться в подробности. Продюсер лишь отметил, что сейчас состояние Анны не вызывает опасений. «Была операция. Подробности не могу сказать, это конфиденциально. Сама захочет, расскажет», — цитируют Пригожина российские СМИ.



1 2 3 4 5 6 9 апреля 25-летняя Анна Шульгина была госпитализирована в одну из московских больниц

Продюсер поблагодарил всех, кто переживает за их семью. По его словам, неприятности могут случиться с каждым, а потому очень важно вовремя реагировать на тревожные симптомы. «Экстренные ситуации бывают у всех: и у молоденьких, и у стареньких. Это непредсказуемо. Спасибо за беспокойство всем, кто так внимательно относится к ситуациям в нашей семье», — сказал Пригожин.