44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности

Интернет-пользователи уверены, что экс-супруга Марата Башарова в скором времени станет мамой. Такой вывод они сделали, увидев фотографии Екатерины Архаровой с премьеры фильма «Миллиард».

Совсем недавно в Москве состоялась премьера фильма «Миллиард», главную роль в котором сыграл Владимир Машков. В этот вечер внимание прессы было приковано не только к нему, но и Екатерине Архаровой. Бывшая жена Марата Башарова появилась на красной дорожке под руку со своим нынешним мужем, бизнесменом Артемом Илясовым. По мнению особо внимательных интернет-пользователей, живот женщины заметно округлился.

После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой. Если они окажутся правдой, то для актрисы это будет первый ребенок. Отметим, что в Инстаграме Екатерина в последнее время предпочитает публиковать снимки, сделанные крупным планом.

1 2 3 4 5 Екатерина Архарова и Артем Илясов поженились летом 2018 года

Напомним, Екатерина Архарова и Артем Илясов официально оформили отношения летом 2018 года. До этого актриса была замужем за Маратом Башаровым. Однако брак распался после того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу.