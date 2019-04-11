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44-летняя Екатерина Архарова спровоцировала слухи о беременности

Интернет-пользователи уверены, что экс-супруга Марата Башарова в скором времени станет мамой. Такой вывод они сделали, увидев фотографии Екатерины Архаровой с премьеры фильма «Миллиард».

Совсем недавно в Москве состоялась премьера фильма «Миллиард», главную роль в котором сыграл Владимир Машков. В этот вечер внимание прессы было приковано не только к нему, но и Екатерине Архаровой. Бывшая жена Марата Башарова появилась на красной дорожке под руку со своим нынешним мужем, бизнесменом Артемом Илясовым. По мнению особо внимательных интернет-пользователей, живот женщины заметно округлился.

После публикации фотографий с мероприятия в Сети поползли слухи о беременности Архаровой. Если они окажутся правдой, то для актрисы это будет первый ребенок. Отметим, что в Инстаграме Екатерина в последнее время предпочитает публиковать снимки, сделанные крупным планом.

Напомним, Екатерина Архарова и Артем Илясов официально оформили отношения летом 2018 года. До этого актриса была замужем за Маратом Башаровым. Однако брак распался после того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу.

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11 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars, Пресс-служба Disney
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Екатерина Архарова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Молодец, Катюха, поздравляем.

  • Поздравляю Катюшу с такой прекрасной новостью! Им только бэйбика не хватало

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