Принц Гарри и Меган Маркл намерены некоторое время скрывать рождение ребенка

Уже очень скоро 37-летняя Меган Маркл родит ребенка. За этим событием следит без преувеличения весь мир, что очень беспокоит будущую маму и ее супруга.
Кроме того, Маркл сообщила о желании родить дома, чтобы не привлекать к себе ни малейшего внимания вездесущих журналистов.
А 11 апреля представители Гарри и Меган выступили с еще более шокирующей новостью. Молодые родители не расскажут о первенце сразу же после его появления на свет!
«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают не только от граждан Соединенного Королевства, но и по всему миру. Они приняли решение сохранить в тайне дату рождения своего ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться этой радостной новостью со всеми — но только после того, когда отпразднуют появление нового члена семьи в частном порядке», — гласит официальное заявление Кенсингтонского дворца.
Такое решение королевской пары взбудоражило общественность. Заявление Меган и Гарри породило новую волну сомнений интернет-пользователей насчет сроков беременности герцогини — вполне возможно, что она уже стала мамой.