Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Принц Гарри и Меган Маркл намерены некоторое время скрывать рождение ребенка

Все меньше времени остается до рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл. В связи с этим недавно герцоги Сассекские объявили о своем желании не афишировать рождение малыша сразу же после его появления на свет. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Уже очень скоро 37-летняя Меган Маркл родит ребенка. За этим событием следит без преувеличения весь мир, что очень беспокоит будущую маму и ее супруга. 

В отличие от Кейт Миддлтон, Меган уже успела отказаться от традиционной фотосессии после рождения малыша.

Кроме того, Маркл сообщила о желании родить дома, чтобы не привлекать к себе ни малейшего внимания вездесущих журналистов. 

Меган Маркл, Принц Гарри
 

А 11 апреля представители Гарри и Меган выступили с еще более шокирующей новостью. Молодые родители не расскажут о первенце сразу же после его появления на свет!

«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают не только от граждан Соединенного Королевства, но и по всему миру. Они приняли решение сохранить в тайне дату рождения своего ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться этой радостной новостью со всеми — но только после того, когда отпразднуют появление нового члена семьи в частном порядке», — гласит официальное заявление Кенсингтонского дворца.

Такое решение королевской пары взбудоражило общественность. Заявление Меган и Гарри породило новую волну сомнений интернет-пользователей насчет сроков беременности герцогини — вполне возможно, что она уже стала мамой. 

Перейти к обсуждению 10


12 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Принц Уильям

Реклама

10 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ребёнок небось уже родился. Инфа 146%

  • И правильно делают! Пора уже заканчивать с этим "родильным эксбиционизмом". Женщин за роботов принимают, а на самом деле, так хочется в этот момент уединения, знакомства с малышом, и чтобы никто не лез со своим любопытством хотя бы несколько дней.

  • подозрительно всё это.

  • Я тоже думаю что ребёнок родился, иначе зачем все эти неясные сроки рождения и нежелание афишировать )Все понятно) и к сожалению это добавляет плюсов в копилку версии суррогатной матери... хотя я всегда отметала эти «слухи»

  • Гость

    И правильно делают! Пора уже заканчивать с этим "родильным эксбиционизмом". Женщин за роботов принимают, а на самом деле, так хочется в этот момент уединения, знакомства с малышом, и чтобы никто не лез со своим любопытством хотя бы несколько дней.

    Это поведение животного лежать отдыхать и заниматься ребенком, а когда ты фактически собственность государства, чьи налогоплательщики тебя содержат, будь любезна быть человеком и выйти к ним. Если вы такая же феминистка как Меган, почему славите в женщинах качества, которые позволяют относиться к ним пренебрежительно?

  • Там вон принц Уильям налево пошел, а тут все Маркл чихвостят.

  • Гость

    Это поведение животного лежать отдыхать и заниматься ребенком, а когда ты фактически собственность государства, чьи налогоплательщики тебя содержат, будь любезна быть человеком и выйти к ним. Если вы такая же феминистка как Меган, почему славите в женщинах качества, которые позволяют относиться к ним пренебрежительно?

    У вас странные представления о феминизме и о пренебрежительном отношении тоже. Скакать перед камерами в макияже и на каблуках через шесть часов после родов - это маразм вне зависимости от всего. Феминизм тут ни при чем.

  • Скептически относилась к слухам о ненастоящей беременности, но тут уже все очевидно - рожать будет суррогатная.

  • Гость

    У вас странные представления о феминизме и о пренебрежительном отношении тоже. Скакать перед камерами в макияже и на каблуках через шесть часов после родов - это маразм вне зависимости от всего. Феминизм тут ни при чем.

    Ну так ведь Маркляндия обожает скакать перед камерами в макияже и на каблуках, думаете, после родов любить все это перестанет?

  • А можно скрывать рождение ребенка, пока он в школу хотя бы не пойдет? Чтоб на вумане не хреначили по 47 статей в день на тему правого мизинца и левой пятки родившей МеМе? Спасибо за внимание БКС к моей скромной просьбе.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-09 15:49:00
224
дай бог парню здоровья. и, конечно, здорово, что он в инвалидной коляске не заточен дома, а может передвигаться по улицам. положа руку на сердце, вряд ли это было бы у него в России, тут из пятиэтажки не спуститься и на пляж не отправиться
«Муж, отец, счастливый человек»: как живет Валерий Спиридонов, отказавшийся от операции по пересадке головы
61 Комментариев
Гость 2019-04-08 21:20:00
151
Был фильм такой, «Поймай меня, если сможешь», из этой же серии. С предприимчивой девицы ржу, она, конечно, не молодец, но масштаьы впечатляют)
Как дочь дальнобойщика Сорокина притворялась немецкой аристократкой и красиво жила за чужой счет
104 Комментариев
Гость 2019-04-08 17:29:00
130
Что-то не верится.Баба, которая постоянно об этом говорит, обычно не очень удовлетворена в сексуальном плане.Тем более, "знаменитость"Айза раньше писала, что она часто в Москве, а ейный мужик в других частях света.Как-то концы с концами не сходятся.Что-то на "счастливую"семейную жизнь подружки Дакоты смахивает,главное-себя убедить.
«У меня секс стабильно два раза в день»: Айза Анохина рассказала об интимной жизни с мужем
61 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.