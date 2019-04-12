Принц Гарри и Меган Маркл намерены некоторое время скрывать рождение ребенка

Все меньше времени остается до рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл. В связи с этим недавно герцоги Сассекские объявили о своем желании не афишировать рождение малыша сразу же после его появления на свет.

Меган Маркл и принц Гарри

Уже очень скоро 37-летняя Меган Маркл родит ребенка. За этим событием следит без преувеличения весь мир, что очень беспокоит будущую маму и ее супруга.

В отличие от Кейт Миддлтон, Меган уже успела отказаться от традиционной фотосессии после рождения малыша.

Кроме того, Маркл сообщила о желании родить дома, чтобы не привлекать к себе ни малейшего внимания вездесущих журналистов.

А 11 апреля представители Гарри и Меган выступили с еще более шокирующей новостью. Молодые родители не расскажут о первенце сразу же после его появления на свет!



«Герцог и герцогиня Сассексские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают не только от граждан Соединенного Королевства, но и по всему миру. Они приняли решение сохранить в тайне дату рождения своего ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться этой радостной новостью со всеми — но только после того, когда отпразднуют появление нового члена семьи в частном порядке», — гласит официальное заявление Кенсингтонского дворца.



1 2 3 4 5 6 Меган Маркл и принц Гарри решили скрыть дату рождения своего ребенка

Такое решение королевской пары взбудоражило общественность. Заявление Меган и Гарри породило новую волну сомнений интернет-пользователей насчет сроков беременности герцогини — вполне возможно, что она уже стала мамой.