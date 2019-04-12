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Анджелина Джоли дала понять Брэду Питту, что хочет его вернуть

Анджелина Джоли специально затягивает развод с Брэдом Питтом, чтобы вернуть его в семью. Об этом 11 апреля сообщил таблоид The Sun со ссылкой на анонимный источник.

The Sun опубликовал обширный комментарий, полученный от близкого к Анджелине Джоли и Брэду Питту источника, на тему развода и дальнейших отношений актеров. По словам анонима, Джоли четко дала понять Питту, что хочет возобновить отношения. Именно поэтому актриса всячески усложняет бракоразводный процесс.

Инсайдер также добавил, что больше всего Брэд Питт переживает за возможность общаться с детьми. Актер уверен, что все могло бы быть улажено больше года назад, но бывшая жена просто не хочет отпускать его. Напомним, в прошлом году Джоли призналась, что ее отношения с Питтом стали «плохими», и заявила, что понемногу приспосабливается к жизни одинокой женщины.

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    Источник, близкий к звездной паре сообщил, что Анджелина Джоли хочет вернуть Брэда Питта в семью
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Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже около трех лет. Наиболее проблемным был именно вопрос опеки над детьми, которых у пары шестеро. Летом 2018 года Джоли также обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем. Тогда актриса планировала получить полную опеку над детьми, однако, суд посчитал, что отец имеет полное право заниматься их воспитанием.

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12 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

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