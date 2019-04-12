В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже

Виктория Лопырева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, больше не пытаются скрывать свои отношения от окружающих. На днях папарацци засняли пару на пляже.

Виктория Лопырева долгое время скрывала имя отца своего ребенка, но сейчас знаменитость больше не боится попасться на глаза папарацци вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым.

На днях Викторию и Игоря снова засняли вместе, в этот раз — отдыхающими на пляже. Влюбленные обнимались, не стесняясь камер папарацци, и прогуливались по берегу, держась за руки. На одном из снимков Булатов даже приветливо машет фотографу рукой, а Лопырева при этом широко улыбается.

1 2 3 4 5 6 Виктория Лопырева долгое время скрывала имя отца своего ребенка

Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме. До этого знаменитость не выкладывала столь открытых снимков с Булатовым. «С днем рождения, моя любовь» — подписала фото Лопырева.

