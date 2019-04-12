В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже

Виктория Лопырева долгое время скрывала имя отца своего ребенка, но сейчас знаменитость больше не боится попасться на глаза папарацци вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым.
На днях Викторию и Игоря снова засняли вместе, в этот раз — отдыхающими на пляже. Влюбленные обнимались, не стесняясь камер папарацци, и прогуливались по берегу, держась за руки. На одном из снимков Булатов даже приветливо машет фотографу рукой, а Лопырева при этом широко улыбается.
Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме. До этого знаменитость не выкладывала столь открытых снимков с Булатовым. «С днем рождения, моя любовь» — подписала фото Лопырева.