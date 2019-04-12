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В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже

Виктория Лопырева и ее возлюбленный, бизнесмен Игорь Булатов, больше не пытаются скрывать свои отношения от окружающих. На днях папарацци засняли пару на пляже.

Виктория Лопырева долгое время скрывала имя отца своего ребенка, но сейчас  знаменитость больше не боится попасться на глаза папарацци вместе с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым.

На днях Викторию и Игоря снова засняли вместе, в этот раз — отдыхающими на пляже. Влюбленные обнимались, не стесняясь камер папарацци, и прогуливались по берегу, держась за руки. На одном из снимков Булатов даже приветливо машет фотографу рукой, а Лопырева при этом широко улыбается.

Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме. До этого знаменитость не выкладывала столь открытых снимков с Булатовым. «С днем рождения, моя любовь» — подписала фото Лопырева.

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12 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото East News, Splash/Gallo Images, Instagram
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Виктория Лопырева

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.

  • а что у нее с ногой на фото, где они лежат?))) какой-то бугорок))и кто эти папарацци, что вечно за ними по пляжу бегают?)))))

  • Ага, папарацци, щаззз))) Видели мы, как Виктория выглядит на реально непостановочных фото: и складочки, и обвислости, и морщинки, и дряблость кожи. А тут ноги прям гладкие, как у Барби)))

  • Ой ну Лопырь затейница, все пыжится, любовную любовь всем доказывает, видимо счастья в тишине не получилось

  • Ихарь так забавно ногу держит - объем что ли измерят ляхи ?

  • еб....ые...напрочь.

  • Гость

    а что у нее с ногой на фото, где они лежат?))) какой-то бугорок))и кто эти папарацци, что вечно за ними по пляжу бегают?)))))

    У меня тоже возник вопрос,из какой страны папарацци? Кто их знает,кроме россиян?Кому они нужны? В какой газете искать их снимки?

  • Гость

    Ихарь так забавно ногу держит - объем что ли измерят ляхи ?

    отсутствие мозга своего он измеряет норм люди такие фото тем более в интернет не выкладывают

  • Я вот что-то не понимаю... Ведь этот мужчина ну совсем не подарок для красивой стройной блондинки, не богат, не красив, имеет бж и ребенка от нее, чем Лопырева все время пытается похвалиться?

  • ндаабубуля попал конечно

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