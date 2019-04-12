На новом снимке фолловеры приняли Соню Киперман за Веру Брежневу

18-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман выложила новое фото, которое привело в ступор поклонников певицы: на снимке девушка выглядит в точности как ее мать!

Старшая дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками своим фото, сделанным крупным планом. И на первый взгляд сложно понять, кто именно изображен на снимке: сама Соня или ее звездная мама.

Соня Киперман выглядит копией своей матери Веры Брежневой: у девушки такие же светлые волосы и ясные голубые глаза. Подписчики Софьи были удивлены настолько поразительным сходством. «Вылитая мама!», «Мамина копия», «Мамин клон», — удивляются комментаторы.



1 2 3 ... 8 Дочь Веры Брежневой Соня Киперман поделилась с подписчиками фото, на котором она выглядит копией своей звездной мамы

Совсем недавно, 30 марта, Соне исполнилось 18 лет. Вера Брежнева решила сделать для дочери приятный сюрприз и прилетела к ней в США. Певица выложила в Инстаграме видео своей встречи с дочерью. По всей видимости, Соня не ожидала приезда матери. Увидев Веру, девушка изумленно вскрикнула, а затем бросилась ее обнимать. «Я знаю, что моя мама сильно любит меня», — сказала Соня.