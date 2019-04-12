Во время разговора с визажистом Гоар Аветисян у себя дома Регина Тодоренко рассказала, что могла отправиться под венец семь раз!

Блогер и визажист Гоар Аветисян сотрудничает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. В шоу Тодоренко «Пятница с Региной» Аветисян впервые рассказала о своем разводе. Гоар призналась, что ее два раза звали замуж. В ответ на это ведущая заявила, что ей делали предложение как минимум семь раз, но она всегда отказывалась. «Я дико нервничала, потому что понимала, что совсем не хочу замуж», — призналась Регина.

В итоге Тодоренко приняла предложение только Влада Топалова. Они познакомились во время совместной работы над спектаклем, где играли влюбленных. Слухи об отношениях Регины и Влада распространились еще в начале 2018 года, но тогда знаменитости все отрицали.

1 2 3 4 5 6 Регина Тодоренко призналась, что ей семь раз делали предложение руки и сердца

Тодоренко рассказала своей гостье некоторые подробности своих взаимоотношений с Топаловым. Влюбленные расписались в октябре 2018 года, и уже в декабре у них родился сын Михаил. В мае Влад и Регина планируют сыграть пышную свадьбу. Ранее они отложили торжество из-за предстоящих родов и постоянной занятости.