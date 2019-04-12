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Регина Тодоренко призналась, что ей семь раз делали предложение руки и сердца

Во время разговора с визажистом Гоар Аветисян у себя дома Регина Тодоренко рассказала, что могла отправиться под венец семь раз!

Блогер и визажист Гоар Аветисян сотрудничает со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. В шоу Тодоренко «Пятница с Региной» Аветисян впервые рассказала о своем разводе. Гоар призналась, что ее два раза звали замуж. В ответ на это ведущая заявила, что ей делали предложение как минимум семь раз, но она всегда отказывалась. «Я дико нервничала, потому что понимала, что совсем не хочу замуж», — призналась Регина.

В итоге Тодоренко приняла предложение только Влада Топалова. Они познакомились во время совместной работы над спектаклем, где играли влюбленных. Слухи об отношениях Регины и Влада распространились еще в начале 2018 года, но тогда знаменитости все отрицали.

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    Регина Тодоренко призналась, что ей семь раз делали предложение руки и сердца
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Тодоренко рассказала своей гостье некоторые подробности своих взаимоотношений с Топаловым. Влюбленные расписались в октябре 2018 года, и уже в декабре у них родился сын Михаил. В мае Влад и Регина планируют сыграть пышную свадьбу. Ранее они отложили торжество из-за предстоящих родов и постоянной занятости.

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12 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Влад Топалов, Регина Тодоренко

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Возможно именно поэтому остановилась на человеке который употреблял наркотики в прошлом. Сложно представить что представляли из себя остальные.

  • А эта женщина постоянно кривляется, чтобы все подумали, что у нее такое лицо из-за гримас, а не потому, что не повезло?

  • Семь раз? И что, среди этих семи не было никого лучше Топалова? Серьезно? Или она всю жизнь мечтала именно о браке по залету, а те, кто предложения делают, ее не интересуют?

  • А почему не десять?

  • У нас во дворе такая же шаболда -ПТУ-шница была, все от неё плевались. Кто бы мог подумать, что настанет время, когда о таких заказные опусы писать будут.

  • Регина,такая Регина!!!!семь раз делали,и как говорится,довыбиралась в итоге.

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