Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на командном чемпионате мира в Японии

В эту субботу в японской Фукуоке завершился трехдневный командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Впервые подобное мероприятие состоялось в 2009-м, под эгидой Международного союза конькобежцев.
Одним из конкурсных состязаний стала произвольная одиночная программа среди фигуристок. От нашей страны выступили Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Елизавета провела блестящее выступление, мастерски выполнив тройной аксель, которое обеспечило ей первое место в этой категории. Фигуристка обогнала соперниц из Японии и Америки.
Девушка уже вышла на связь с поклонниками, поблагодарив свою команду и всех тех, кто за нее болел.
В считанные часы после окончания выступления количество фанатов Туктамышевой резко возросло. В ее микроблоге появилось множество комплиментов и пожеланий от интернет-пользователей со всего мира.
Стоит отметить, что спортивные СМИ не делали ставки на Елизавету. В начале года спортсменка не попала в состав команды, представляющей нашу страну на чемпионате мира в Японии — тогда вместо нее на лед вышла Евгения Медеведева. Журналисты считали, что из-за этого судьи не будут серьезно относиться к девушке.
Несмотря на победу Туктамышевой, в общем командном зачете Россия заняла третье место. Выиграли чемпионат американцы, а серебро получила японская сборная.