Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на командном чемпионате мира в Японии

13 апреля в Японии прошло последнее конкурсное испытание командного чемпионата мира по фигурному катанию. Победу в одиночных выступлениях одержала 22-летняя петербурженка Елизавета Туктамышева.

Елизавета Туктамышева

В эту субботу в японской Фукуоке завершился трехдневный командный чемпионат мира по фигурному катанию.



Впервые подобное мероприятие состоялось в 2009-м, под эгидой Международного союза конькобежцев.

Для участия в турнире приглашаются шесть лучших сборных стран — Россия всегда входит в их число.

Одним из конкурсных состязаний стала произвольная одиночная программа среди фигуристок. От нашей страны выступили Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Елизавета провела блестящее выступление, мастерски выполнив тройной аксель, которое обеспечило ей первое место в этой категории. Фигуристка обогнала соперниц из Японии и Америки.



Девушка уже вышла на связь с поклонниками, поблагодарив свою команду и всех тех, кто за нее болел.

В считанные часы после окончания выступления количество фанатов Туктамышевой резко возросло. В ее микроблоге появилось множество комплиментов и пожеланий от интернет-пользователей со всего мира.



1 2 3 4 5 6 Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева

Стоит отметить, что спортивные СМИ не делали ставки на Елизавету. В начале года спортсменка не попала в состав команды, представляющей нашу страну на чемпионате мира в Японии — тогда вместо нее на лед вышла Евгения Медеведева. Журналисты считали, что из-за этого судьи не будут серьезно относиться к девушке.



Несмотря на победу Туктамышевой, в общем командном зачете Россия заняла третье место. Выиграли чемпионат американцы, а серебро получила японская сборная.