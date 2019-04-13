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Фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место на командном чемпионате мира в Японии

13 апреля в Японии прошло последнее конкурсное испытание командного чемпионата мира по фигурному катанию. Победу в одиночных выступлениях одержала 22-летняя петербурженка Елизавета Туктамышева. 
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева

В эту субботу в японской Фукуоке завершился трехдневный командный чемпионат мира по фигурному катанию. 

Впервые подобное мероприятие состоялось в 2009-м, под эгидой Международного союза конькобежцев.

Для участия в турнире приглашаются шесть лучших сборных стран — Россия всегда входит в их число.

Одним из конкурсных состязаний стала произвольная одиночная программа среди фигуристок. От нашей страны выступили Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. Елизавета провела блестящее выступление, мастерски выполнив тройной аксель, которое обеспечило ей первое место в этой категории. Фигуристка обогнала соперниц из Японии и Америки. 

Девушка уже вышла на связь с поклонниками, поблагодарив свою команду и всех тех, кто за нее болел.

В считанные часы после окончания выступления количество фанатов Туктамышевой резко возросло. В ее микроблоге появилось множество комплиментов и пожеланий от интернет-пользователей со всего мира.

Стоит отметить, что спортивные СМИ не делали ставки на Елизавету. В начале года спортсменка не попала в состав команды, представляющей нашу страну на чемпионате мира в Японии — тогда вместо нее на лед вышла Евгения Медеведева. Журналисты считали, что из-за этого судьи не будут серьезно относиться к девушке.

Несмотря на победу Туктамышевой, в общем командном зачете Россия заняла третье место. Выиграли чемпионат американцы, а серебро получила японская сборная.

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13 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Алина Загитова, Евгения Медведева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • И такую шикарную фигуристку задвинули под Медведеву и не послали на чемпионат мира в марте. Российская федерация сама у себя украла серебро.

  • Побоялась федерация фигурного катания, что Лиза Загитову обойдет. И это Загитовой не должно было быть на чемпионате мира. Но сначала в финале гранпри Лизу засунули под липовую чемпионку-однодневку Загитову, потом под нее же засунули Самодурову на чемпионате России, потом Константинову и Вивеку на чемпионате Европы, и грибами затащили на первое место на чемпионате мире. Чья-то мохнатая лапа стоит за Загитовой, вот и тащат ее с недокрутами на прыжках и слабейшим коньком поперек действительно сильных фигуристок.

  • Побоялась федра, что Лиза Загитову обойдет. И это Загитовой не должно было быть на чемпионате мира. Но сначала в финале гран при Лизу засунули под липовую чемпионку-однодневку Загитову, потом под нее же засунули Самодурову на чемпионате России, потом Константинову и Вивеку на чемпионате Европы, и грибами затащили на первое место на чемпионате мире. Чья-то мохнатая лапа стоит за Загитовой, вот и тащат ее с недокрутами на прыжках и слабейшим коньком поперек действительно сильных фигуристок. Еще и волну хайпа оплачивают, чтобы соперниц с грязью мешать. Всем досталось.

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