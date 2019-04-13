Елена Преснякова рассказала о драке Аллы Пугачевой и Джуны

13 апреля на телеканале НТВ вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». Его героями стали близкие и друзья Аллы Пугачевой, которые поведали Лере Кудрявцевой о различных случаях в жизни певицы. Так, бывшая сватья Примадонны Елена Преснякова рассказала об инциденте, который случился у звезды с целительницей Джуной.

Алла Пугачева

В минувшую субботу вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». На этот раз передача была посвящена скорому юбилею Аллы Пугачевой — 15 марта ей исполняется 70 лет.

В преддверии праздника певица отказалась посещать все телеканалы, традиционно готовящие к ее дню рождения специальные выпуски программ.

Впрочем, близкие звезды с удовольствием говорят о Примадонне в эфире различных передач. Так, студию «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой посетил первый муж артистки Миколас Орбакас, бывший возлюбленный Сергей Челобанов, певица Маша Распутина и многие другие.



Елена Преснякова

Поговорила об Алле с телеведущей и ее бывшая родственница — мать Владимира Преснякова Елена.

Во время беседы с Лерой женщина вспомнила о неприятной ситуации, которая сложилась у Пугачевой с известной целительницей Джуной.

Как оказалось, однажды Джуна пришла в гости к Алле. Буквально с порога певица не обрадовалась гостье. «Она терпеть не может красный цвет, он для нее как для быка тряпка», — пояснила Преснякова.



Впрочем, не только наряд целительницы вывел из себя звезду, но и ее поведение. «Во время застолья Джуна неожиданно для всех решила произнести тост. Алла прервала ее, сказав, что в ее доме именно она должна поднимать бокалы первой», — говорит Елена.

Джуна

Преснякова призналась, что предпочла не вмешиваться в стычку женщин, подумав, что вскоре их пустяковый конфликт сойдет на «нет».

Впрочем, буквально через несколько минут напряженного общения Алла и Джуна удалились от компании на кухню, где продолжили выяснение отношений.

«Стоял страшный грохот. Мы ринулись скорее посмотреть, все ли в порядке, и увидели на капли крови на полу и Аллу с разбитой губой. Джуна кинула в нее хрустальную пепельницу! Осколки так порезали ее лицо, что мы немедленно поехали в больницу зашивать рану», — вспоминает Преснякова.

1 2 3 4 5 6 Однажды Алла Пугачева сильно повздорила с Джуной

Какими были отношения Пугачевой и Джуны после драки, Елена не сказала. Кроме того, во время программы стало известно о мужчинах в жизни знаменитости. Музыкальный критик Сергей Соседов, тщательно изучающий биографию Примадонны, поведал, что в ее жизни было не только много знаменитых мужчин, но и огромное количество случайных связей. «Алла использовала мужчин для подпитки своих творческих сил», — резюмирует журналист.