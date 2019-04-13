Елена Преснякова рассказала о драке Аллы Пугачевой и Джуны

В минувшую субботу вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион». На этот раз передача была посвящена скорому юбилею Аллы Пугачевой — 15 марта ей исполняется 70 лет.
Впрочем, близкие звезды с удовольствием говорят о Примадонне в эфире различных передач. Так, студию «Секрета на миллион» с Лерой Кудрявцевой посетил первый муж артистки Миколас Орбакас, бывший возлюбленный Сергей Челобанов, певица Маша Распутина и многие другие.
Поговорила об Алле с телеведущей и ее бывшая родственница — мать Владимира Преснякова Елена.
Как оказалось, однажды Джуна пришла в гости к Алле. Буквально с порога певица не обрадовалась гостье. «Она терпеть не может красный цвет, он для нее как для быка тряпка», — пояснила Преснякова.
Впрочем, не только наряд целительницы вывел из себя звезду, но и ее поведение. «Во время застолья Джуна неожиданно для всех решила произнести тост. Алла прервала ее, сказав, что в ее доме именно она должна поднимать бокалы первой», — говорит Елена.
Преснякова призналась, что предпочла не вмешиваться в стычку женщин, подумав, что вскоре их пустяковый конфликт сойдет на «нет».
«Стоял страшный грохот. Мы ринулись скорее посмотреть, все ли в порядке, и увидели на капли крови на полу и Аллу с разбитой губой. Джуна кинула в нее хрустальную пепельницу! Осколки так порезали ее лицо, что мы немедленно поехали в больницу зашивать рану», — вспоминает Преснякова.
Какими были отношения Пугачевой и Джуны после драки, Елена не сказала. Кроме того, во время программы стало известно о мужчинах в жизни знаменитости. Музыкальный критик Сергей Соседов, тщательно изучающий биографию Примадонны, поведал, что в ее жизни было не только много знаменитых мужчин, но и огромное количество случайных связей. «Алла использовала мужчин для подпитки своих творческих сил», — резюмирует журналист.