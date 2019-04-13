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55-летняя певица Азиза впервые выходит замуж

В жизни Азизы всегда были мужчины, но ни с кем из них она не оформила официальные отношения. Однако недавно певица все же решилась стать невестой. 
Певица Азиза
Азиза

Звезда 1990-х Азиза никогда не страдала от недостатка мужского внимания. У певицы было множество поклонников — правда, ни с одним из них она так и не решилась создать семью.

На днях стало известно, что в скором времени у знаменитости намечается свадьба. 

Певица Азиза
 

Азиза стала гостей программы «Выход в люди» на телеканале Россия-1. Певица поведала корреспонденту, что ее связывают отношения с давним другом, композитором Олегом Бескровным. 

«У каждого из нас шла своя жизнь, а потом раз — и реки опять пересеклись», — поведала исполнительница. 

«Я знаю его 30 лет. Когда-то Олег предложил мне свою песню, а после стал за мной ухаживать. Предложение он мне сделал много лет назад, но тогда замуж я за него не вышла», — рассказала знаменитость. 

Как оказалось, певица и композитор нередко проводили время вместе — мужчина поддерживал звезду в сложные моменты ее жизни. «Под Новый год мы поехали в Ялту, и под бой курантов он сделал мне предложение. Я не удивилась, ведь знала, что он любил меня все эти годы. И я сказала «да», — поделилась Азиза. 

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13 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Starface, Instagram
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Певица Азиза

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Главное, чтобы бабушка фату нацепить не забыла))))

  • Вениамин

    Главное, чтобы бабушка фату нацепить не забыла))))

    А когда соплячка на сносях цепляет фату Вас не смущает? Живот на нос лезет, вот-вот разродится невинность эдакая, а туда же - белое платье и фату подлиннее.

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