Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный

Недавно в СМИ появилась информация о том, что расставшаяся с мужем Алена Водонавева закрутила новый роман. Однако телезвезда решительно опровергла эти слухи.

Совсем недавно все обсуждали неожиданное расставание Алены Водонаевой с мужем, музыкантом Алексеем Комовым. На днях в СМИ появилась информация о том, что у знаменитости начался новый роман — с 26-летним бортпроводником Иваном Гусевым.

Слухи об отношениях Водонаевой и Гусева возникли из-за того, что последний не раз выкладывал снимки с телеведущей. Одно фото, на котором пара стоит в обнимку, бортпроводник подписал словами «моя вселенная», явно намекая на то, что имеет в виду Водонаеву. К тому же сам Гусев в разговоре с журналом «СтарХит» не стал отрицать данную информацию. «Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это давно не секрет», — сообщил репортерам молодой человек.

1 2 3 4 5 6 В Сети ходят слухи о том, что Алена Водонаева рассталась с мужем

Однако 15 апреля Водонаева опубликовала в своем микроблоге опровержение. Телезвезда заявила, что даже не знакома с Иваном Гусевым, а уж об их отношениях и вовсе не может быть речи. «Интересно, а журналистов штрафуют за такие фейковые новости?» — поинтересовалась у подписчиков возмущенная знаменитость.