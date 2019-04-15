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Алена Водонаева ответила на слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный

Недавно в СМИ появилась информация о том, что расставшаяся с мужем Алена Водонавева закрутила новый роман. Однако телезвезда решительно опровергла эти слухи.

Совсем недавно все обсуждали неожиданное расставание Алены Водонаевой с мужем, музыкантом Алексеем Комовым. На днях в СМИ появилась информация о том, что у знаменитости начался новый роман — с 26-летним бортпроводником Иваном Гусевым.

Слухи об отношениях Водонаевой и Гусева возникли из-за того, что последний не раз выкладывал снимки с телеведущей. Одно фото, на котором пара стоит в обнимку, бортпроводник подписал словами «моя вселенная», явно намекая на то, что имеет в виду Водонаеву. К тому же сам Гусев в разговоре с журналом «СтарХит» не стал отрицать данную информацию. «Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это давно не секрет», — сообщил репортерам молодой человек.

Однако 15 апреля Водонаева опубликовала в своем микроблоге опровержение. Телезвезда заявила, что даже не знакома с Иваном Гусевым, а уж об их отношениях и вовсе не может быть речи. «Интересно, а журналистов штрафуют за такие фейковые новости?» — поинтересовалась у подписчиков возмущенная знаменитость.

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15 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Алена Водонаева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Бедный диджейка - видать, сбежал, роняя тапки))) А почему с 26-летним, можно сразу с 16-летним?))))))))

  • Всем пофиг на Алёну и ее ... Заметили, что каждая третья новость на Вуман - про Пугачёву...

  • бортпроводник)))это действительно очень смешно) по дороге в плацкарте познакомились? С приличных бизнесменов к татуировщикам и бортпроводникам скатилась... эх Алена!

  • Новость дня, вот это да

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Гость 2019-04-12 16:09:00
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