Курбан Омаров перенес операцию по удалению вен

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал об операции в Инстаграме. Он признался, что игнорировал болевые ощущения до последнего, из-за чего и понадобилось хирургическое вмешательство.

Курбан Омаров признался, что операция потребовалась ему из-за проблем с венами на ногах. Как рассказал супруг Ксении Бородиной, он долго не обращался к врачам, несмотря на болевые ощущения, так как считал это проявлением слабости. Прямо во время операции Омаров записывал видео, с юмором комментируя происходящее.



Подписчики раскритиковали Омарова за то, что он легкомысленно относится к своему здоровью. «Ужас, здоровья тебе, Курбан, тебе болеть нельзя, у тебя семья вон какая большая. Все нуждаются в тебе. Скорейшего выздоровления!», — написал в комментариях к видео с операции один из фолловеров. У Омарова большая семья: они с Ксенией воспитывают общую дочь, а также детей от предыдущих браков.



1 2 3 4 5 6 Курбан Омаров был вынужден пойти на операцию по удалению вен

Омаров признался, что на самом деле очень боялся операции. «Какими бы мужчины не казались дикими, смелыми, умелыми, в каждом из нас живет пацан, который при виде врачей готов в любую секунду нажать тапку в пол. Поэтому с проблемами обращаемся уже, когда что-нибудь отваливается. У меня был не настолько запущенный случай, но я, честно скажу, побаивался», — поделился с подписчиками Курбан.