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Курбан Омаров перенес операцию по удалению вен

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал об операции в  Инстаграме. Он признался, что игнорировал болевые ощущения до последнего, из-за чего и понадобилось хирургическое вмешательство.

Курбан Омаров признался, что операция потребовалась ему из-за проблем с венами на ногах. Как рассказал супруг Ксении Бородиной, он долго не обращался к врачам, несмотря на болевые ощущения, так как считал это проявлением слабости. Прямо во время операции Омаров записывал видео, с юмором комментируя происходящее.

Подписчики раскритиковали Омарова за то, что он легкомысленно относится к своему здоровью. «Ужас, здоровья тебе, Курбан, тебе болеть нельзя, у тебя семья вон какая большая. Все нуждаются в тебе. Скорейшего выздоровления!», — написал в комментариях к видео с операции один из фолловеров. У Омарова большая семья: они с Ксенией воспитывают общую дочь, а также детей от предыдущих браков.

Омаров признался, что на самом деле очень боялся операции. «Какими бы мужчины не казались дикими, смелыми, умелыми, в каждом из нас живет пацан, который при виде врачей готов в любую секунду нажать тапку в пол. Поэтому с проблемами обращаемся уже, когда что-нибудь отваливается. У меня был не настолько запущенный случай, но я, честно скажу, побаивался», — поделился с подписчиками Курбан.

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15 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Ксения Бородина, Курбан Омаров, Маруся Бородина, Теона Омарова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • У мужчин то же бывает варикоз не знала.

  • Молодец Курбан пока Борода ремонтирует тебя ремонтируйся алмазный король!

  • То есть нос резать для красоты-это он не боялся. А когда ноги болят, грозя тромбозом-это страшно. Верится с трудом

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