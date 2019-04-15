Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Три поколения на одной скамейке»: Наталья Водянова показала фото с бабушкой и сыном

37-летняя Наталья Водянова опубликовала трогательный семейный снимок, сделанный на отдыхе в Париже.

На днях Наталья Водянова поделилась снимком, сделанным в Париже в кругу семьи. Топ-модель сфотографировалась с 17-летним сыном Лукасом и 89-летней бабушкой Ларисой Гавриловной, которая прилетела к внучке в гости. «Три поколения на одной скамейке. Гулливер и лилипуты. С бабуней и своим малышом. Всем солнечного воскресенья!» — подписала снимок Водянова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики оценили трогательное фото: «Какое счастье, что ваши детки и вы купаетесь в лучах любви бабушки и прабабушки!», «Семья — это сила!», «Здоровья Ларисе Гавриловне, Наташа, спасибо вам за вдохновение и свет», — прокомментировали поклонники новый снимок.

Судя по снимкам в соцсетях, Лариса Гавриловна часто приезжает к внучке в гости. Водянова с радостью гуляет с бабушкой по Парижу, показывая ей достопримечательности. Даже на свой день рождения Лариса Гавриловна приезжала к Наталье. Тогда Водянова устроила для бабушки семейный праздник в одном из парижских ресторанов.

Перейти к обсуждению 1


15 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Наталья Водянова, Антуан Арно

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Молодец, Наташа) и дети у неё симпатичные, и Арно классный. И бабуля себя неплохо чувствует, если в Париж есть силы и желание ездить.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-12 16:09:00
154
Опять постановочные обработанные фото. Ну какие папарацци ! Это Буля папараццам машет, Лопырь натужно улыбается, затем Буля показательно держит Викусю за по_пу в нужном ракурсе, а папараци буквально влезли на лежак под тент.
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова на пляже
177 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.