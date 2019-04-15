«Три поколения на одной скамейке»: Наталья Водянова показала фото с бабушкой и сыном

37-летняя Наталья Водянова опубликовала трогательный семейный снимок, сделанный на отдыхе в Париже.

На днях Наталья Водянова поделилась снимком, сделанным в Париже в кругу семьи. Топ-модель сфотографировалась с 17-летним сыном Лукасом и 89-летней бабушкой Ларисой Гавриловной, которая прилетела к внучке в гости. «Три поколения на одной скамейке. Гулливер и лилипуты. С бабуней и своим малышом. Всем солнечного воскресенья!» — подписала снимок Водянова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики оценили трогательное фото: «Какое счастье, что ваши детки и вы купаетесь в лучах любви бабушки и прабабушки!», «Семья — это сила!», «Здоровья Ларисе Гавриловне, Наташа, спасибо вам за вдохновение и свет», — прокомментировали поклонники новый снимок.

1 2 3 4 5 6 Наталья Водянова обожает показывать бабушке Париж

Судя по снимкам в соцсетях, Лариса Гавриловна часто приезжает к внучке в гости. Водянова с радостью гуляет с бабушкой по Парижу, показывая ей достопримечательности. Даже на свой день рождения Лариса Гавриловна приезжала к Наталье. Тогда Водянова устроила для бабушки семейный праздник в одном из парижских ресторанов.