Западные СМИ определили дату родов Меган Маркл

Поклонники принца Гарри и Меган Маркл до сих пор не могут прийти в себя после новостей о том, что супруги намерены некоторое время скрывать рождение первенца. Некоторые даже уверены в том, что их ребенок уже появился на свет. Западные СМИ на днях выдвинули свое предположение о дате родов герцогини.

Считаные дни остаются до рождения первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Мир замер в ожидании. В Сети даже гуляют предположения о том, что экс-актриса уже родила. К этой мысли многих подтолкнули новости, что герцогиня не намерена сразу показывать новорожденного общественности и сообщать миру о радостном событии.

Впрочем, СМИ придерживаются официальной версии, согласно которой ребенок Меган и Гарри должен появиться в конце апреля или начале мая. Так, журнал People предположил, что малыш Сассекс родится до 7 мая.

Такая версия была выдвинута на основании графика принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер Боулз. Ожидается, что будущие бабушка и дедушка останутся в Великобритании до рождения внука. А затем, 7 мая, отправятся в Германию, о чем объявили в минувший понедельник, 15 апреля.

1 2 3 4 5 6 Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз отправятся в Германию в начале мая

А вот принц Уильям может пропустить рождения племянника. Предположительно, в ближайшее время он отправится в Новую Зеландию по поручению королевы.