Западные СМИ определили дату родов Меган Маркл

Считаные дни остаются до рождения первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Мир замер в ожидании. В Сети даже гуляют предположения о том, что экс-актриса уже родила. К этой мысли многих подтолкнули новости, что герцогиня не намерена сразу показывать новорожденного общественности и сообщать миру о радостном событии.
Такая версия была выдвинута на основании графика принца Чарльза и его супруги Камиллы Паркер Боулз. Ожидается, что будущие бабушка и дедушка останутся в Великобритании до рождения внука. А затем, 7 мая, отправятся в Германию, о чем объявили в минувший понедельник, 15 апреля.
А вот принц Уильям может пропустить рождения племянника. Предположительно, в ближайшее время он отправится в Новую Зеландию по поручению королевы.