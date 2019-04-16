Анджелина Джоли сменила фамилию

После заключения брака с Брэдом Питтом в августе 2014 года Анджелина Джоли взяла двойную фамилию. Теперь, после официального развода, актриса решила вернуться к своему прежнему имени. Попавшие в Сеть судебные документы показывают, что знаменитость больше не является Джоли-Питт.
Это не первый случай, когда Анджелина Джоли меняет имя. Актриса, которая является дочерью Джона Войта и Маршелин Бертран, при рождении была названа Анджелиной Джоли Войт. Однако после охлаждения отношений с отцом Анджелина подала в суд ходатайство об отказе от фамилии Войт, которое было удовлетворено в 2002 году.
Брак Питта и Джоли был официально расторжен 12 апреля, после долгого и спорного процесса, который начался еще в августе 2016 года. Расставание произошло всего через два года после свадьбы и через одиннадцать лет после фактического начала отношений звездной пары.