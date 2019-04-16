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Анджелина Джоли сменила фамилию

43-летняя Анджелина Джоли решила отказаться от всего, что напоминало бы ей о бывшем муже — в том числе и от его фамилии.

После заключения брака с Брэдом Питтом в августе 2014 года Анджелина Джоли взяла двойную фамилию. Теперь, после официального развода, актриса решила вернуться к своему прежнему имени. Попавшие в Сеть судебные документы показывают, что знаменитость больше не является Джоли-Питт.

Это не первый случай, когда Анджелина Джоли меняет имя. Актриса, которая является дочерью Джона Войта и Маршелин Бертран, при рождении была названа Анджелиной Джоли Войт. Однако после охлаждения отношений с отцом Анджелина подала в суд ходатайство об отказе от фамилии Войт, которое было удовлетворено в 2002 году.

Брак Питта и Джоли был официально расторжен 12 апреля, после долгого и спорного процесса, который начался еще в августе 2016 года. Расставание произошло всего через два года после свадьбы и через одиннадцать лет после фактического начала отношений звездной пары. 

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16 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Все о разводе Джоли и Питта

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Развод и девичья фамилия.

  • Расторжен)))

  • Ну и от детей бы избавилась, они ведь тоже напоминают о бывшем муже. Заголовки на вуман, как обычно 🔥

  • 😂😂😂 от детей

  • Да какая разница хоть замучится фамилию менять, от этого ты другим человеком не станешь

  • Уважаемая редакция Вуман.ру. Слова расторжен нет в русском языке. Правильно писать расторгнут.

  • Страшная

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