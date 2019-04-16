Анджелина Джоли сменила фамилию

43-летняя Анджелина Джоли решила отказаться от всего, что напоминало бы ей о бывшем муже — в том числе и от его фамилии.

После заключения брака с Брэдом Питтом в августе 2014 года Анджелина Джоли взяла двойную фамилию. Теперь, после официального развода, актриса решила вернуться к своему прежнему имени. Попавшие в Сеть судебные документы показывают, что знаменитость больше не является Джоли-Питт.



Это не первый случай, когда Анджелина Джоли меняет имя. Актриса, которая является дочерью Джона Войта и Маршелин Бертран, при рождении была названа Анджелиной Джоли Войт. Однако после охлаждения отношений с отцом Анджелина подала в суд ходатайство об отказе от фамилии Войт, которое было удовлетворено в 2002 году.

1 2 3 4 5 6 Анджелина Джоли меняла фамилию несколько раз в жизни

Брак Питта и Джоли был официально расторжен 12 апреля, после долгого и спорного процесса, который начался еще в августе 2016 года. Расставание произошло всего через два года после свадьбы и через одиннадцать лет после фактического начала отношений звездной пары.

