Светлана Бондарчук заявила, что Паулина Андреева не была причиной ее расставания с Федором Бондарчуком

В 2016 году Светлана и Федор Бондарчук приняли решение расстаться. Вскоре режиссер представил публике новую избранницу, в которой многие до недавних пор видели причину краха его 25-летнего брака.

Светлана Бондарчук



Светлана Бондарчук стала новой гостей программы «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова знаменитость откровенно поговорила о расставании с мужем Федором Бондарчуком.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Прежде всего, Светлана решила опровергнуть слухи, согласно которым ее брак разрушился из-за Паулины Андреевой. «Очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради кого-то. Случился кризис, пике, из которого мы не могли уже выйти. Не то, чтобы кто-то из нас стал жить с новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться. Только через время у Федора возникли новые отношения. Это не было причиной развода. Это очень важно понимать, потому что его за это осуждали, его подругу», — заявила Бондарчук, поддержав тем самым молодую актрису.

1 2 3 4 5 6 Светлана Бондарчук не винит Паулину Андрееву в крахе своего брака

Светлана добавила, что не держит зла на бывшего возлюбленного и сохранила с ним дружеские отношения. Бондарчук предположила, что ее брак рассыпался из-за того, что они с супругом перестали слушать друг друга. Впрочем, сейчас Федор и Светлана продолжают вместе заботиться о внуках и детях.