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Экс-супруг балерины Илзе Лиепы не дает разрешения на выезд их дочери за границу

Уже не раз Илзе Лиепа признавала, что ее брак с бизнесменом Владиславом Паулюсом был ошибкой. Пара рассталась в 2013 году, но конфликт все еще не исчерпан: недавно выяснилось, что бывший муж запрещает 9-летней дочери Лиепы Надежде выезжать за границу.

Илзе Лиепа снова вынуждена обратиться в суд из-за конфликта с бывшим мужем Владиславом Паулюсом. «Владислав Паулюс мирным путем не дает разрешения вывезти общего ребенка за границу. Дата первого слушания по делу еще не назначена», — рассказали изданию «СтарХит» представители Замоскворецкого районного суда.

Это судебное разбирательство — далеко не первое для Илзе и Владислава. Сначала балерина хотела поменять фамилию дочери на свою, но ее бывший муж выступил категорически против и в итоге выиграл дело. Около года назад инициатором разбирательства стал уже сам Паулюс, который добивался, чтобы экс-супруга чаще разрешала ему видеться с Надеждой. По словам Владислава, после развода он видел дочь всего раз. Суд встал на сторону истца.

Ранее Владислав Паулюс заявил, что Илзе Лиепа готова на все, чтобы разлучить его с дочерью. По словам бизнесмена, он даже пытался помириться с балериной, но тщетно. Паулюс также говорил, что обращался за помощью к психологу и предпринимал множество попыток мирного урегулирования конфликта. При этом он подчеркивал, что не планирует забирать Надежду навсегда, а лишь просит бывшую жену разрешить видеться с ребенком чаще.

Напомним, Илзе Лиепа объявила о расставании с Владиславом Паулюсом в июне 2013 года. Супруги прожили вместе четырнадцать лет. Тогда балерина призналась, что не видит возможности продолжать отношения с предпринимателем, обвинив его в некорректном поведении, эгоизме и увлечении спиртными напитками.

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17 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Persona Stars, Ольга Зиновская/ТАСС
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Илзе Лиепа

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Не верю. Они на пару интриганы с Андрисом. Корона жмёт с рождения.

  • бывшие мужья - это зло. когда уже можно будет иметь детей от анонимного донора и при этом спать с кем хочется?

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