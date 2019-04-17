«Было стремно»: почему Вера Брежнева испугалась жену Владимира Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский давно прослыл харизматичным мужчиной, не страдающим от недостатка женского внимания. Как выяснилось, шоумен не раз давал своей супруге Елене повод для ревности.

В интервью «Комсомольской правде» приятель Владимира Зеленского, режиссер и соавтор ряда фильмов Марюс Вайсберг признался, что актер не всегда мог расслабиться во время съемок романтических сцен из-за ревнивой жены. «Мне приходилось его просить педалировать какие-то романтичные ноты. Просил поэмоциональнее. А у него постоянно было ощущение: ''Блин, ну как потом Ленка это будет смотреть?'' Это его сдерживало», — рассказал Вайсберг.

Впрочем, порой Зеленский и сам провоцировал слухи об отношениях с партнершами по съемкам. Когда актер снимался с Оксаной Акиньшиной в Москве, папарацци засняли, как поздней ночью они уехали куда-то на одной машине. «Мы просто поехали погулять», — попытался объяснить ситуацию Зеленский в одном из интервью.

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Позже на замену Акиньшиной в фильме «8 лучших свиданий» пришла Вера Брежнева. Тогда Зеленскому пришлось честно признаться журналистам, что жена приревновала его к партнерше по фильму, ведь на съемках нужно было изображать страстные поцелуи. Впоследствии Брежнева прокомментировала признание коллеги: «Да, мы целовались с Вовой по-настоящему. Но я знаю его жену, и было стремно». Зеленский же в свою очередь сказал, что Вера — красавица, но жить с ней он бы не смог.