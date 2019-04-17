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Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина Таисии в январе исполнилось уже два года, однако счастливые родители все это время предпочитали не показывать малышку поклонникам.

На прошлой неделе в интернете появились снимки Пелагеи вместе с дочерью Таисией, сделанные во время хоккейного матча. После этого Пелагея решила наконец-то показать лицо Таисии своим поклонникам. Знаменитость выложила совместный снимок с малышкой в Инстаграм.

«Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои девочки желают тебе победы!» — подписала фото Пелагея. Поклонники певицы пришли в восторг от трогательного снимка. Многие отметили, что Таисия растет настоящей красавицей, очень похожей на маму.

«Извините, Пелагея, но красотка в шапке вас превзошла!», «Какая доченька красотулечка, вся в маму!», «Как на вас похожа доченька», «Какие вы красавицы», «Какие красивые! Тася очень похожа на маму», «Красавицы. Глаз не отвести», — восхищались фолловеры в комментариях.

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17 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Певица Пелагея, Иван Телегин

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая девочка 👍

  • Тот частый случай, когда рожать очень хочется. Да так сильно, что всё равно, от кого.

  • Пелагея, пожалуй удачный пример, когда манипуляции с пластикой, уколами красоты, винирами, грудными имплантами, ринопластикой, голодовкой и похудением дали потрясающий результат с внешностью.

  • Колхоз...

  • Гость

    Пелагея, пожалуй удачный пример, когда манипуляции с пластикой, уколами красоты, винирами, грудными имплантами, ринопластикой, голодовкой и похудением дали потрясающий результат с внешностью.

    Не забудьте ко всему этому шикарный и неповторимый голос, который делает её уникальной.

  • Гость3, ага выйти уже наконец то замуж за спортсмена и стать Пилагеей Телегиной😁

  • Да, Пелагея удачно прокачала внешность, но и вложилась прилично. Девочка похожа на нее в детстве, тоже вкладываться в будущем придется. Обычный ребенок. Неведомые фолловеры, писающие кипятком от этого фото, мне непонятны. Кому их преувеличенные восторги сдались.

  • Красотка неземная

    Гость3, ага выйти уже наконец то замуж за спортсмена и стать Пилагеей Телегиной😁

    Сама становись ПИлагеей, да еще и Телегиной))

  • Гость

    Не забудьте ко всему этому шикарный и неповторимый голос, который делает её уникальной.

    Нос у не свой)

  • Я всегда считала и продолжаю считать....- красота требует не жертв, а денег!!! И не бывает некрасивых женщин... да, можно не подходить под стандарты красоты, которые нам навязывают, но ухоженность, косметологи, правильно подобранный макияж (очень важно), подходящий стиль в одежде ( под фигуру) делают из женщины красотку!!! И Пелагея расцвела после родов.... но, это ещё не ее пик- она в процессе......

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