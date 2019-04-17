Дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина Таисии в январе исполнилось уже два года, однако счастливые родители все это время предпочитали не показывать малышку поклонникам.

На прошлой неделе в интернете появились снимки Пелагеи вместе с дочерью Таисией, сделанные во время хоккейного матча. После этого Пелагея решила наконец-то показать лицо Таисии своим поклонникам. Знаменитость выложила совместный снимок с малышкой в Инстаграм.

«Сегодня. Третий матч финала Кубка Гагарина. В 19.30. Папа Ваня, твои девочки желают тебе победы!» — подписала фото Пелагея. Поклонники певицы пришли в восторг от трогательного снимка. Многие отметили, что Таисия растет настоящей красавицей, очень похожей на маму.

1 2 3 4 5 6 Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

«Извините, Пелагея, но красотка в шапке вас превзошла!», «Какая доченька красотулечка, вся в маму!», «Как на вас похожа доченька», «Какие вы красавицы», «Какие красивые! Тася очень похожа на маму», «Красавицы. Глаз не отвести», — восхищались фолловеры в комментариях.