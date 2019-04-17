Очарована, околдована: Ксения Собчак глаз не сводит с Константина Богомолова даже на светских мероприятиях

На прошедшую премию журнала Hello! многие звезды пришли со своими возлюбленными. Исключением не стала и Ксения Собчак, компанию которой составил Константин Богомолов. Ожидаемо пара не стала позировать фотографам. Однако репортеры все же смогли сделать несколько удачных совместных кадров.
Так, после съемки на фоне пресс-волла Собчак проследовала в зал, где заняла место за одним столом с Богомоловым. Знаменитости наслаждались обществом друг друга. А как Ксения смотрела на Константина! Этот влюбленный взгляд сейчас с жаром обсуждают на просторах Сети.
Медиадива и театральный режиссер до сих пор не подтвердили свои отношения. Однако сомнений в том, что они вместе, кажется, уже ни у кого не осталось.