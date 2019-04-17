Очарована, околдована: Ксения Собчак глаз не сводит с Константина Богомолова даже на светских мероприятиях

16 апреля в Москве прошла премия журнала Hello! «Самые стильные в России-2019». Среди гостей была замечена Ксения Собчак. Медиадива пришла не одна, а в компании Константина Богомолова, с которым провела весь вечер.

На прошедшую премию журнала Hello! многие звезды пришли со своими возлюбленными. Исключением не стала и Ксения Собчак, компанию которой составил Константин Богомолов. Ожидаемо пара не стала позировать фотографам. Однако репортеры все же смогли сделать несколько удачных совместных кадров.

Так, после съемки на фоне пресс-волла Собчак проследовала в зал, где заняла место за одним столом с Богомоловым. Знаменитости наслаждались обществом друг друга. А как Ксения смотрела на Константина! Этот влюбленный взгляд сейчас с жаром обсуждают на просторах Сети.

1 2 3 ... 8 Ксения Собчак больше не скрывает чувств к Константину Богомолову

Медиадива и театральный режиссер до сих пор не подтвердили свои отношения. Однако сомнений в том, что они вместе, кажется, уже ни у кого не осталось.