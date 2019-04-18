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Алла Пугачева вывела на сцену детей и внуков во время юбилейного концерта

Вчера, 17 апреля, в Кремлевском Дворце прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее 70-летия. Это событие стало самым обсуждаемым за последнее время. Неудивительно, что его не пропустили ни близкие Примадонны, ни ее друзья.

17 апреля отгремело шоу, которое будут вспоминать еще очень долго: впервые за последние несколько лет Алла Пугачева выступила с большим сольным концертом. Событие было приурочено к юбилею певицы — на днях ей исполнилось 70 лет.

Во время выступления Пугачева исполнила не только свои золотые хиты, но и новые композиции. Наряды Примадонны — отдельная тема для обсуждения.

Скажем одно: Алла Борисовна сделала все, чтобы ее шоу стало запоминающимся и обсуждаемым.

Кульминацией праздника стало исполнение песни «Женщина, которая поет», во время которого на сцену к Пугачевой поднялись ее близкие — супруг Максим Галкин, дочери Кристина Орбакайте и Лиза Галкина, сын Гарри Галкин, а также внуки — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова. Все вместе они подпевали Примадонне.

Инстаграм и СМИ уже пестрят фото и видео с мероприятия. К слову, как признавалась Алла Пугачева, этот концерт она организовала ради маленьких детей. «Я бы хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне», — цитирует артистку «СтарХит».

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18 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Алла Пугачева, Максим Галкин, Гарри Галкин, Дени Байсаров, Кристина Орбакайте, Лиза Галкина, Никита Пресняков

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2 комментария Добавить комментарий
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  • До следующего юбилея будем ещё смаковать 70 летие ВеликойАБ

  • Второе фото убило.Валюсь от коликов смеха.Это жесть.МаксАлкин жаль тебя ......Я бы не хотела своему сыну пожелать в жены женщину-маму.А как же природные рефлексы и потребности молодого мужчины...?Не понимаю...

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