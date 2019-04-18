«У нас тандем»: Алсу рассказала, что ее объединяет с мужем

Как утверждают некоторые источники, Алсу разводится с мужем. Правда это или нет, неизменным остается факт, что певица не привыкла выносить сор из избы и на публике говорит о супруге только хорошее.

Алсу высказалась о муже

На днях стало известно, что дочь Алсу Микелла Абрамова не прошла в финал шоу «Голос.Дети». Такое решение приняла наставница 10-летней девочки Светлана Лобода. Алсу уже выразила свои переживания по этому поводу в Инстаграме, а 18 апреля опубликовала фрагмент ролика «Микелла Абрамова. Специальный репортаж — За кадром», который уже доступен на YouTube-канале программы «Голос.Дети».



В этом видео Алсу рассказала не только об участии дочери в песенном конкурсе, но и о муже. «Музыка всегда есть в нашей семье. И, естественно, с моей стороны, и супруг мой — очень музыкальный человек. Мы в этом смысле сошлись, у нас тандем. Он всегда что-то играет, я пою. И дети тоже растут в этой музыкальной атмосфере и не могли не пропитаться этим», — поведала артистка.

1 2 3 ... 9 Если верить слухам, Ян Абрамов и Алсу сейчас переживают не лучшие времена

Конечно, данный комментарий не подтверждает и не опровергает слухи о проблемах в семье Алсу и Яна Абрамова. Однако, как нам кажется, это отличное доказательство того, что певица не собирается переносить свою личную жизнь в публичную плоскость.

