Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой. Как утверждают источники, Марина предпочла ему молодого баскетболиста. Певец отреагировал на эти домыслы.

Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена. Напомним, на днях СМИ сообщили, что супруга артиста забрала детей и переехала к новому возлюбленному, баскетболисту Андрею Зубкову.

Журнал «СтарХит» решил прояснить ситуацию и добился комментария из первых уст. «Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее — тоже. Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется… Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!», — заявил возмущенный солист группы «Иванушки International».

1 2 3 4 5 6 7 Андрей Григорьев-Апполонов решил прояснить ситуацию касательно своей личной жизни

А вот супруга Григорьева-Апполонова пока хранит молчание и недавно удалила свой Инстаграм.



Напомним, друг семьи артиста 17 апреля заявил, что Марина вполне могла расстаться с мужем, потому что ей не нравится его разгульный образ жизни.