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Андрей Григорьев-Апполонов отреагировал на слухи о расставании с женой

Вот уже несколько дней в Сети обсуждают слухи о расставании Андрея Григорьева-Апполонова с женой. Как утверждают источники, Марина предпочла ему молодого баскетболиста. Певец отреагировал на эти домыслы.

Прошло несколько дней, прежде чем Андрей Григорьев-Апполонов решил лично прокомментировал слухи о том, что от него ушла жена. Напомним, на днях СМИ сообщили, что супруга артиста забрала детей и переехала к новому возлюбленному, баскетболисту Андрею Зубкову.

Журнал «СтарХит» решил прояснить ситуацию и добился комментария из первых уст. «Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее — тоже. Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется… Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!», — заявил возмущенный солист группы «Иванушки International».

  • Андрей Григорьев-Апполонов
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    Андрей Григорьев-Апполонов решил прояснить ситуацию касательно своей личной жизни
    Смотреть галерею

А вот супруга Григорьева-Апполонова пока хранит молчание и недавно удалила свой Инстаграм. 

Напомним, друг семьи артиста 17 апреля заявил, что Марина вполне могла расстаться с мужем, потому что ей не нравится его разгульный образ жизни.

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19 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо устроилась Марина, родила в 18. Образование высшее получать не надо, ни дня не работала в жизни, полное обеспечение, по салонам только ходит, чтобы выглядеть хорошо. Сейчас ее баскетболист будет содержать, а если родит от него, то Гринкарта пожизненно.

  • Гость

    Хорошо устроилась Марина, родила в 18. Образование высшее получать не надо, ни дня не работала в жизни, полное обеспечение, по салонам только ходит, чтобы выглядеть хорошо. Сейчас ее баскетболист будет содержать, а если родит от него, то Гринкарта пожизненно.

    Это её выбор. Вам тоже никто не мешает жить так же. Но Вы делаете другой выбор.

  • Гость

    Хорошо устроилась Марина, родила в 18. Образование высшее получать не надо, ни дня не работала в жизни, полное обеспечение, по салонам только ходит, чтобы выглядеть хорошо. Сейчас ее баскетболист будет содержать, а если родит от него, то Гринкарта пожизненно.

    Ничего хорошего в зависимости от мужчины нет. Сегодня он есть, а завтра ушёл и отжал имущество, перестал нормально зарабатывать, значит не платит нормальные алименты. Или вообще, не дай Б помер. А ты стой потом побирайся, ходи на передачки, плачься в жилетку. Хорошо устроиться,это значит найти состоятельного мужа и самой состоятся в карьере. Тогда и ноги никто не вытрет. Поверьте тётеньке 42 лет.

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