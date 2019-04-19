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Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей

На днях в одном их московских ресторанов состоялся праздник в честь дня рождения певицы Валерии. Судя по фотоотчетам в Инстаграме, мероприятие посетили многие звезды.
Валерия отметила день рождения
Валерия отметила день рождения

17 апреля Валерии исполнился 51 год. Отпраздновать день рождения певица решила со свойственным многим звездам размахом — пригласив друзей из шоу-бизнеса на торжество в одном из московских ресторанов.

Поздравить певицу пришли ее друзья (на фото: Юлия Савичева, Валерия и Инна Маликова)
Поздравить певицу пришли ее друзья (на фото: Юлия Савичева, Валерия и Инна Маликова)

Так, на мероприятии собрались Юлия Савичева, Инна Маликова, Андрей Малахов, София Никитчук, Егор Крид и многие другие.

София Никитчук и Николай Басков
София Никитчук и Николай Басков

К слову, Валерия выступила самой настоящей хозяйкой вечера. Она не только встречала гостей и принимала поздравления, но и выступила на празднике. В конце вечера всех ждал многоярусный торт.

Все приглашенные остались в восторге. «Вчера именинница Валерия была просто феей! А как она пела! Спасибо за удивительный музыкальный вечер!», — написала Юлия Савичева после празднования в своем Инстаграме.

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19 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Иосиф Пригожин, София Никитчук, Николай Басков, Игорь Гуляев, Ольга Орлова, Певица Валерия, Инна Маликова, Стас Михайлов, Инна Михайлова (Канчельскис), Андрей Малахов, Алла Вербер, Наталья Рагозина, Егор Крид

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Такая разношерстная компания. Как это Пугачевой и Ко нет? Где Бузова? Фотошоп страшнейший. Михайлов получился каким-то юным латиносом. Валерия отлично выглядит для 51.

  • Валерия в 51 год выглядит лучше той же тридцатилетней Бритни, вокальные данные даже сравнивать нечего. Вот что значит сила воли, помноженная на настоящий талант. С Днём рождения!

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