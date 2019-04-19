Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей

На днях в одном их московских ресторанов состоялся праздник в честь дня рождения певицы Валерии. Судя по фотоотчетам в Инстаграме, мероприятие посетили многие звезды.

Валерия отметила день рождения

17 апреля Валерии исполнился 51 год. Отпраздновать день рождения певица решила со свойственным многим звездам размахом — пригласив друзей из шоу-бизнеса на торжество в одном из московских ресторанов.

Поздравить певицу пришли ее друзья (на фото: Юлия Савичева, Валерия и Инна Маликова)

Так, на мероприятии собрались Юлия Савичева, Инна Маликова, Андрей Малахов, София Никитчук, Егор Крид и многие другие.

София Никитчук и Николай Басков

К слову, Валерия выступила самой настоящей хозяйкой вечера. Она не только встречала гостей и принимала поздравления, но и выступила на празднике. В конце вечера всех ждал многоярусный торт.

1 2 3 ... 11 Эмма Салимова, Наталья Рагозина, Валерия, Карина Ротенберг и Егор Крид

Все приглашенные остались в восторге. «Вчера именинница Валерия была просто феей! А как она пела! Спасибо за удивительный музыкальный вечер!», — написала Юлия Савичева после празднования в своем Инстаграме.