Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей

17 апреля Валерии исполнился 51 год. Отпраздновать день рождения певица решила со свойственным многим звездам размахом — пригласив друзей из шоу-бизнеса на торжество в одном из московских ресторанов.
Так, на мероприятии собрались Юлия Савичева, Инна Маликова, Андрей Малахов, София Никитчук, Егор Крид и многие другие.
К слову, Валерия выступила самой настоящей хозяйкой вечера. Она не только встречала гостей и принимала поздравления, но и выступила на празднике. В конце вечера всех ждал многоярусный торт.
Все приглашенные остались в восторге. «Вчера именинница Валерия была просто феей! А как она пела! Спасибо за удивительный музыкальный вечер!», — написала Юлия Савичева после празднования в своем Инстаграме.