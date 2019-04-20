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Алсу и Ян Абрамов появились на публике вместе после слухов о разладе в семье

Похоже, слухи о том, что Алсу и Ян Абрамов разводятся так и останутся слухами. На днях супруги вместе пришли на «Голос.Дети», чтобы поддержать дочь.

Не так давно Светлана Лобода приняла решение исключить Микеллу Абрамову из соревнования за первое место в «Голос.Дети». Впрочем, у 10-летней девочки все-таки появился шанс попасть в финал. 19 апреля Первый канал в прямом эфире показал выпуск, в котором Микелла соревновалась с другими выбывшими участниками шоу за право вернуться.

На сцене дочь Алсу исполнила непростую композицию — песню Юлии Началовой «Герой не моего романа». Микелла, несмотря на юный возраст, отлично справилась и победила. Она получило больше 40 процентов голосов и обошла соперниц, получив возможность бороться за первое место.

Поддержать Микеллу пришли ее родители. Ян Абрамов и Алсу вместе сидели в зрительском зале и переживали за дочь. 

Напомним, еще недавно в Сети обсуждали возможный развод знаменитых супругов. Алсу воздерживается от каких-либо комментариев.

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20 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Алсу, Ян Абрамов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Очень приятный голос у девочки. Видно, что с ней много работают- потому что есть с чем работать

  • Не вытягивает ,не получается петь . И как она попала в финал, если на отборочных слепых прослушиваниях Микела провалилась.

  • Совершенно не понравилось,уж извините...не тянет,может быть рэп читать это ее,для этого вокальные данные вообщем то не нужны,но вокал...даже до конца не смогла дослушать...

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