Алсу и Ян Абрамов появились на публике вместе после слухов о разладе в семье

Похоже, слухи о том, что Алсу и Ян Абрамов разводятся так и останутся слухами. На днях супруги вместе пришли на «Голос.Дети», чтобы поддержать дочь.

Не так давно Светлана Лобода приняла решение исключить Микеллу Абрамову из соревнования за первое место в «Голос.Дети». Впрочем, у 10-летней девочки все-таки появился шанс попасть в финал. 19 апреля Первый канал в прямом эфире показал выпуск, в котором Микелла соревновалась с другими выбывшими участниками шоу за право вернуться.



На сцене дочь Алсу исполнила непростую композицию — песню Юлии Началовой «Герой не моего романа». Микелла, несмотря на юный возраст, отлично справилась и победила. Она получило больше 40 процентов голосов и обошла соперниц, получив возможность бороться за первое место.

Поддержать Микеллу пришли ее родители. Ян Абрамов и Алсу вместе сидели в зрительском зале и переживали за дочь.

1 2 3 4 5 6 Похоже, Асу и Ян Абрамов и не думают разводиться

Напомним, еще недавно в Сети обсуждали возможный развод знаменитых супругов. Алсу воздерживается от каких-либо комментариев.