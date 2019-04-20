Поклонники поздравляют Екатерину Архарову с беременностью

Не так давно Екатерина Архарова спровоцировала слухи о том, что ждет ребенка. На днях знаменитость вышла в свет, после чего ни у кого не осталось сомнений в ее беременности.

В Сети уже несколько дней обсуждают предполагаемую беременность Екатерины Архаровой. Впрочем, после недавнего светского мероприятия, похоже, все точки над i расставлены. Поклонники уже открыто поздравляют знаменитость с грядущим пополнением.

19 апреля Архарова и ее супруг стали гостями вечеринки White Party журнала «КиноРепортер». Для выхода Екатерина выбрала облегающее полосатое платье, подчеркнувшее округлившийся живот. Фото в этом образе актриса также выложила в Инстаграм. Фолловеры уже поздравляют Архарову с беременностью и желают легких родов.

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«Красивая беременяшка!», «Легкой беременности», «А я вижу животик», — написали пользователи Сети. Осталось дождаться подтверждения или опровержения от самой Екатерины.