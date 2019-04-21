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Члены королевской семьи поздравили Елизавету II с 93-летием на торжественной службе по случаю Пасхи

21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 93 года. В этом году ее день рождения совпал с празднованием Пасхи. На торжественной службе собрались почти все члены британской королевской семьи.
Елизавете II исполнилось 93 года
Елизавете II исполнилось 93 года

Сегодня члены британской королевской семьи прибыли в часовню святого Георгия в Виндзорском замке, где состоялась торжественная служба по случаю Пасхи. Этот религиозный праздник совпал с другой важной для Великобритании датой — днем рождения Елизаветы II.

Королева приехала в часовню одной из первых. В этот день она выбрала наряд светло-бирюзового оттенка — в лучах весеннего солнца он смотрелся особенно эффектно.

Также на службе побывали Кейт Миддлтон и принц Уильям, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Анна и другие представители монаршего семейства.

Приехал и принц Гарри, но в одиночестве. Его супруга Меган Маркл с недавних пор готовится к родам и не появляется на публике.

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21 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Елизавета II, Принцесса Анна, Принц Гарри

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Видимо конфликт между Кембриджами и Гарии правда, он к ним даже не подходит....а раньше всегда втроем стояли

  • Зара выглядит в ожидании пополнения?

  • А почему Гарри один?

  • "Его супруга Меган Маркл с недавних пор готовится к родам и не появляется на публике". Ой, и слава Богу! Не только мы вздохнули с облегчением, но даже БКС - по фоткам видно))

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