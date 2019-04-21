Члены королевской семьи поздравили Елизавету II с 93-летием на торжественной службе по случаю Пасхи

21 апреля королеве Елизавете II исполнилось 93 года. В этом году ее день рождения совпал с празднованием Пасхи. На торжественной службе собрались почти все члены британской королевской семьи.

Елизавете II исполнилось 93 года

Сегодня члены британской королевской семьи прибыли в часовню святого Георгия в Виндзорском замке, где состоялась торжественная служба по случаю Пасхи. Этот религиозный праздник совпал с другой важной для Великобритании датой — днем рождения Елизаветы II.

Королева приехала в часовню одной из первых. В этот день она выбрала наряд светло-бирюзового оттенка — в лучах весеннего солнца он смотрелся особенно эффектно.



Также на службе побывали Кейт Миддлтон и принц Уильям, Зара и Майк Тиндалл, принцесса Анна и другие представители монаршего семейства.

Приехал и принц Гарри, но в одиночестве. Его супруга Меган Маркл с недавних пор готовится к родам и не появляется на публике.