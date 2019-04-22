Представитель Любови Успенской отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о ее госпитализации

22 апреля в прессе появилась информация о том, что Любовь Успенская была госпитализирована. Концертный директор певицы Виталий Макаров оперативно прокомментировал эти заявления.

Как оказалось, информация о том, что Любовь Успенская попала в больницу, не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что певица почувствовала себя плохо и не смогла вылететь в Барнаул, где должен был пройти ее концерт.

Официальный представитель артистки опроверг слухи. «Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт», — сообщил Виталий Макаров.

1 2 3 4 5 6 На днях в СМИ появилась информация о том, что Любовь Успенская была госпитализирована в одну из московских больниц

Слухи о госпитализации Любови Успенской появились после того, как организаторы концерта в Барнауле сообщили, что певица не вылетела из Москвы на мероприятие в связи с госпитализацией.