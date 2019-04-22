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Владелец Asos потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке

Владелец Asos и самый богатый человек Дании Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате террористических атак на Шри-Ланке 21 апреля.

46-летний миллиардер Андерс Холч Повлсен — самый богатый человек в Дании,  после смерти отца ставший владельцем международной сети магазинов одежды Bestseller, а также бренда Asos. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 7,9 миллиарда долларов (252-е место в рейтинге богатейших людей мира). По сообщениям издания New York Post, всего за несколько дней до трагедии на Шри-Ланке Повлсен пообещал, что оставит многомиллиардное состояние своим четверым детям: Альме, Астрид, Агнес и Альфреду. Однако этим планам не суждено воплотиться в жизнь.

Смерть троих детей Повлсена подтвердили в министерстве иностранных дел Дании, его представитель также сообщил в СМИ, что наследники бизнесмена оказались в числе 290 жертв взрывов, прогремевших в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи. Кто именно погиб, не сообщается.

За несколько дней до трагедии Альма Повлсен опубликовала в Инстаграме снимок с сестрами и братом. Подписчики девушки и неравнодушные люди со всего мира теперь пишут под постом слова поддержки и скорби.

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22 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, East News

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Как непредсказуема жизнь. Ведь могли поехать в любую точку мира, а оказались именно там.

  • Ужасно. Очень сочувствую.

  • Шок! Никто ни от чего не застрахован... Берегите себя и своих близких!

  • Как больно и страшно.... нет слов...

  • Трое детей. Соболезнования

  • Как же страшно,какое горе,беда касается любого,и богатых и бедных.(((( Люди озверели,на высшем суде для них пощады не будет.

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