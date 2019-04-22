Владелец Asos потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке

Владелец Asos и самый богатый человек Дании Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате террористических атак на Шри-Ланке 21 апреля.

46-летний миллиардер Андерс Холч Повлсен — самый богатый человек в Дании, после смерти отца ставший владельцем международной сети магазинов одежды Bestseller, а также бренда Asos. Forbes оценивает состояние бизнесмена в 7,9 миллиарда долларов (252-е место в рейтинге богатейших людей мира). По сообщениям издания New York Post, всего за несколько дней до трагедии на Шри-Ланке Повлсен пообещал, что оставит многомиллиардное состояние своим четверым детям: Альме, Астрид, Агнес и Альфреду. Однако этим планам не суждено воплотиться в жизнь.

Смерть троих детей Повлсена подтвердили в министерстве иностранных дел Дании, его представитель также сообщил в СМИ, что наследники бизнесмена оказались в числе 290 жертв взрывов, прогремевших в церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования католической Пасхи. Кто именно погиб, не сообщается.

За несколько дней до трагедии Альма Повлсен опубликовала в Инстаграме снимок с сестрами и братом. Подписчики девушки и неравнодушные люди со всего мира теперь пишут под постом слова поддержки и скорби.