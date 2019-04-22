57-летний Тимур Бекмамбетов женился на 28-летней помощнице президента Татарстана

22 апреля 57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов и 28-летняя помощница президента Татарстана Наталия Фишман поженились в Казани.

Церемония бракосочетания Тимура Бекмамбетова и Наталии Фишман состоялась в Центре семьи «Казан». Свадьба прошла в кругу родственников и друзей пары. После торжества молодожены устроили пикник на набережной озера Кабан.

Слухи о романтических отношениях Бекмамбетова и Фишман появились еще летом прошлого года. В феврале режиссер опубликовал в Инстаграме фото с Наталией, тем самым подтвердив, что они встречаются. Кроме того, пара посетила один из матчей чемпионата мира по футболу.

1 2 3 4 5 6 57-летний режиссер Тимур Бекмамбетов женился

Для Наталии этот брак стал первым, а Тимур женился в третий раз. О первой супруге, отношения с которой не сложились, режиссер вспоминать не любит. В этом браке у него родилась дочь Жанна. Второй женой Бекмамбетова стала художник по костюмам Варвара Авдюшко. По данным различных СМИ, бракоразводный процесс Тимура и Варвары был долгим и завершился совсем недавно.





