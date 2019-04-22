СМИ: Ольга Бузова увлечена хоккеистом на 10 лет моложе

Ольге Бузовой приписывают роман с 23-летним хоккеистом омского «Авангарда» Денисом Зерновым.

В прессе появились предположения о том, что Ольга Бузова встречается с одним из хоккеистов омского «Авангарда», 23-летним Денисом Зерновым. По версии СМИ, именно из-за него знаменитость полюбила хоккей и теперь старается не пропускать матчи.

Также, утверждают источники, Бузова заказала себе хоккейную атрибутику с номером и фамилией Зернова и проводит со спортсменом все свободное время. Об этом пишет ряд СМИ, в том числе «СтарХит». Администрация «Авангарда» якобы даже заказала ужин для Ольги и Дениса в одном из ресторанов.

1 2 3 4 5 6 В СМИ появилась информация о том, что Ольга Бузова встречается с 23-летним хоккеистом

Стоит отметить, что Денис Зернов — перспективный спортсмен. В этом плей-офф он вошел в пятерку самых результативных хоккеистов омского клуба, несмотря на то, что пропустил часть игр из-за травмы.