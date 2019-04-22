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СМИ: Ольга Бузова увлечена хоккеистом на 10 лет моложе

Ольге Бузовой приписывают роман с 23-летним хоккеистом омского «Авангарда» Денисом Зерновым.

В прессе появились предположения о том, что Ольга Бузова встречается с одним из хоккеистов омского «Авангарда», 23-летним Денисом Зерновым. По версии СМИ, именно из-за него знаменитость полюбила хоккей и теперь старается не пропускать матчи.

Также, утверждают источники, Бузова заказала себе хоккейную атрибутику с номером и фамилией Зернова и проводит со спортсменом все свободное время. Об этом пишет ряд СМИ, в том числе «СтарХит». Администрация «Авангарда» якобы даже заказала ужин для Ольги и Дениса в одном из ресторанов.

  • Ольга Бузова
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    В СМИ появилась информация о том, что Ольга Бузова встречается с 23-летним хоккеистом
    Смотреть галерею

Стоит отметить, что Денис Зернов — перспективный спортсмен. В этом плей-офф он вошел в пятерку самых результативных хоккеистов омского клуба, несмотря на то, что пропустил часть игр из-за травмы.

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22 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Антон Новодережкин/ТАСС
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Ольга Бузова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Правильно, если нельзя найти идеального мужа, то его надо вырастить. Ольга серьезно подошла к вопросу, выбрала молодняк)

  • Ну правильно, рожать надо от молодых и здоровых, первого ребенка и ему и себе, а не очередного, будучи стопятьсотой женой.

  • Простите, а где доказательства? Вот когда появятся их фото вместе, тогда это будет правда, а не слухи. Кстати, Бузова сейчас на отдыхе в Пушкино.

  • Простите, а где доказательства? Вот когда появятся их фото вместе, тогда это будет правда, а не слухи. Кстати, Бузова сейчас на отдыхе в Пушкино.

  • А зачем ей старые. пока глаза горят на молодых - надо этим вос пользоваться. Молодец - если это правда.

  • Администрация "Авангарда" заказала ЯКОБЫ "...даже заказала ужин в одном ресторане ??? так будто они сами не могут заказать !!! СМИ такие СМИ....

  • Хороший выбор, только не для семьи

  • Мы рады за нее - молодец. Умка Оля.

  • Мисс

    Простите, а где доказательства? Вот когда появятся их фото вместе, тогда это будет правда, а не слухи. Кстати, Бузова сейчас на отдыхе в Пушкино.

    Личное не публичное - фото не будет. Тайна за семью замками.

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