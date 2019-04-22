Супруга Владимира Зеленского призналась, что ей страшно становиться первой леди

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Лидеры государств поздравляют политика с триумфом, а журналисты спешат узнать, как к произошедшему относится его супруга.

Сегодня, 22 апреля, Владимир Зеленский принимает поздравления — уже скоро он вступит в должность президента Украины. Политик победил с разгромным результатом — по итогам подсчета почти всех бюллетеней он получил больше 73 процентов голосов.



Узнав о победе Зеленского, журналисты поспешили выяснить, как отнеслась к триумфу мужа его супруга Елена.

Как утверждает «Би-би-си Украина», Елена пока всерьез не думала о том, чем будет заниматься в статусе первой леди. Она выразила надежду, что сможет остаться в тени информационного поля. Отвечая на вопрос, страшно ли ей становиться первой леди, она сказала «Да, конечно».

1 2 3 4 5 6 Елена Зеленская пока не знает, чем будет заниматься в статусе первой леди

«Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в ''Студии Квартал 95''», — цитируют будущую первую леди Украины репортеры. Однако, как нам кажется, в ключевых международных мероприятиях Зеленской все-таки придется принимать участие. Ждем не дождемся оценить ее первый образ в новой роли.