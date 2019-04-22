Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Супруга Владимира Зеленского призналась, что ей страшно становиться первой леди

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. Лидеры государств поздравляют политика с триумфом, а журналисты спешат узнать, как к произошедшему относится его супруга. 

Сегодня, 22 апреля, Владимир Зеленский принимает поздравления — уже скоро он вступит в должность президента Украины. Политик победил с разгромным результатом — по итогам подсчета почти всех бюллетеней он получил больше 73 процентов голосов. 

Узнав о победе Зеленского, журналисты поспешили выяснить, как отнеслась к триумфу мужа его супруга Елена.

Как утверждает «Би-би-си Украина», Елена пока всерьез не думала о том, чем будет заниматься в статусе первой леди. Она выразила надежду, что сможет остаться в тени информационного поля. Отвечая на вопрос, страшно ли ей становиться первой леди, она сказала «Да, конечно».

«Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в ''Студии Квартал 95''», — цитируют будущую первую леди Украины репортеры. Однако, как нам кажется, в ключевых международных мероприятиях Зеленской все-таки придется принимать участие. Ждем не дождемся оценить ее первый образ в новой роли.

Перейти к обсуждению 1


22 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Zuma\TASS, Анна Марченко/ТАСС, EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС
Теги

Владимир Зеленский

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Кокетничает.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.