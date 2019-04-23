Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили взять паузу в отношениях и пожить отдельно

В семье Андрея Григорьева-Апполонова все-таки есть серьезные проблемы. Эту информацию на днях подтвердил сам артист в Инстаграме.

Еще на прошлой неделе Андрей Григорьев-Апполонов категорически отрицал наличие разногласий между ним и его супругой Мариной. Однако, как в очередной раз было доказано, дыма без огня не бывает



Уже несколько дней в Сети ходят слухи, что Марина Банкова ушла от мужа к новому возлюбленному — 23-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Эту информацию, конечно, солист группы «Иванушки International» не подтвердил, однако заявил, что пока его отношения с женой поставлены на паузу.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я», — сообщил певец фолловерам своего Инстаграма (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохраненены).

1 2 3 4 5 6 7 Андрей Григорьев-Апполонов все-таки признал наличие проблем в браке

Григорьев-Апполонов подчеркнул, что они с женой не собираются разводиться, а их дети будут окружены заботой и любовью. «И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!», — заключил певец.