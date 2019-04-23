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Андрей Григорьев-Апполонов и его супруга решили взять паузу в отношениях и пожить отдельно

В семье Андрея Григорьева-Апполонова все-таки есть серьезные проблемы. Эту информацию на днях подтвердил сам артист в Инстаграме.

Еще на прошлой неделе Андрей Григорьев-Апполонов категорически отрицал наличие разногласий между ним и его супругой Мариной. Однако, как в очередной раз было доказано, дыма без огня не бывает

Уже несколько дней в Сети ходят слухи, что Марина Банкова ушла от мужа к новому возлюбленному — 23-летнему баскетболисту Андрею Зубкову. Эту информацию, конечно, солист группы «Иванушки International» не подтвердил, однако заявил, что пока его отношения с женой поставлены на паузу.

«Друзья! Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем Я», — сообщил певец фолловерам своего Инстаграма (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохраненены).

Григорьев-Апполонов подчеркнул, что они с женой не собираются разводиться, а их дети будут окружены заботой и любовью. «И не волнуйтесь, плиз, у нас все зашибись! Ибо моя семья — моя жизнь!», — заключил певец.

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23 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram
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Андрей Григорьев-Апполонов

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Да?Серьезно?А мы думали втроём с тем баскетболистом будут жить.

  • Не удивлена. Все законы пиара соблюдены. Вброс. Отрицание. Окончательное подтверждение.

  • Теперь это так называется? Мы поживём с новыми половинами. Если не получится, сойдёмся обратно. Или это полуразвод?

  • Марина красотка конечно... И видно, что далеко не простая....

  • Мне кажется, что «пожить отдельно» не приводит ни к чему хорошему...Почему-то жаль его стало-будто сам себе внушает, что все будет хорошо.

  • Гость

    Теперь это так называется? Мы поживём с новыми половинами. Если не получится, сойдёмся обратно. Или это полуразвод?

    Репетиция развода. Сразу на чистовую боятся. Решили размяться предварительно.

  • Гость

    Теперь это так называется? Мы поживём с новыми половинами. Если не получится, сойдёмся обратно. Или это полуразвод?

    Предварительный развод.

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