Сестра Бритни Спирс эмоционально ответила тем, кто уверен, что ее семья насильно поместила певицу в клинику

В начале апреля стало известно, что 37-летняя Бритни Спирс вновь попала в психиатрическую клинику. Причиной госпитализации стал сильнейший стресс из-за болезни ее отца Джеймса. На выходных доктора позволили певице покинуть больницу, чтобы отпраздновать Пасху вместе со своей семьей. Однако этот день Спирс решила провести только с бойфрендом. Фотографии, сделанные папарацци в момент, когда Бритни выходила из отеля вместе с Сэмом Асгари, мгновенно вызвали шумиху в Сети.
Многие отметили, что после пребывания в клинике певица стала выглядеть значительно хуже. Более того, в интернете появились предположения, что звезду насильно удерживают в больнице. Младшую сестру знаменитости подобные мысли возмутили, о чем она сообщила в своем последнем посте.
Джейми Линн опубликовала архивное видео, сделанное в 2007 году, на котором она ведет Бритни через толпу папарацци, стараясь закрыть ее от назойливых вспышек фотоаппаратов.
Младшая сестра знаменитости сопроводила свой пост гневным комментарием. «Кто был там 10 лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных и буду еще долго. Я люблю свою сестру всем сердцем. Поэтому все, кто говорит об обратном, могут идти к черту с комментариями о том, чего не понимают. Не приходите больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю», — написала Джейми.