Сестра Бритни Спирс эмоционально ответила тем, кто уверен, что ее семья насильно поместила певицу в клинику

28-летняя Джейми Линн Спирс возмутилась обвинениям, посыпавшимся на ее семью: хейтеры утверждают, что 37-летнюю Бритни насильно отправили в психиатрическую лечебницу. Сестра суперзвезды решила положить конец этим слухам, написав гневный пост в Инстаграме.

В начале апреля стало известно, что 37-летняя Бритни Спирс вновь попала в психиатрическую клинику. Причиной госпитализации стал сильнейший стресс из-за болезни ее отца Джеймса. На выходных доктора позволили певице покинуть больницу, чтобы отпраздновать Пасху вместе со своей семьей. Однако этот день Спирс решила провести только с бойфрендом. Фотографии, сделанные папарацци в момент, когда Бритни выходила из отеля вместе с Сэмом Асгари, мгновенно вызвали шумиху в Сети.



Многие отметили, что после пребывания в клинике певица стала выглядеть значительно хуже. Более того, в интернете появились предположения, что звезду насильно удерживают в больнице. Младшую сестру знаменитости подобные мысли возмутили, о чем она сообщила в своем последнем посте.



Джейми Линн опубликовала архивное видео, сделанное в 2007 году, на котором она ведет Бритни через толпу папарацци, стараясь закрыть ее от назойливых вспышек фотоаппаратов.

1 2 3 4 5 6 В начале апреля стало известно, что Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику

Младшая сестра знаменитости сопроводила свой пост гневным комментарием. «Кто был там 10 лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных и буду еще долго. Я люблю свою сестру всем сердцем. Поэтому все, кто говорит об обратном, могут идти к черту с комментариями о том, чего не понимают. Не приходите больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю», — написала Джейми.

