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Сестра Бритни Спирс эмоционально ответила тем, кто уверен, что ее семья насильно поместила певицу в клинику

28-летняя Джейми Линн Спирс возмутилась обвинениям, посыпавшимся на ее семью: хейтеры утверждают, что 37-летнюю Бритни насильно отправили в психиатрическую лечебницу. Сестра суперзвезды решила положить конец этим слухам, написав гневный пост в Инстаграме.

В начале апреля стало известно, что 37-летняя Бритни Спирс вновь попала в психиатрическую клинику. Причиной госпитализации стал сильнейший стресс из-за болезни ее отца Джеймса. На выходных доктора позволили певице покинуть больницу, чтобы отпраздновать Пасху вместе со своей семьей. Однако этот день Спирс решила провести только с бойфрендом. Фотографии, сделанные папарацци в момент, когда Бритни выходила из отеля вместе с Сэмом Асгари, мгновенно вызвали шумиху в Сети. 

Многие отметили, что после пребывания в клинике певица стала выглядеть значительно хуже. Более того, в интернете появились предположения, что звезду насильно удерживают в больнице. Младшую сестру знаменитости подобные мысли возмутили, о чем она сообщила в своем последнем посте.

Джейми Линн опубликовала архивное видео, сделанное в 2007 году, на котором она ведет Бритни через толпу папарацци, стараясь закрыть ее от назойливых вспышек фотоаппаратов.

  • Бритни Спирс
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    В начале апреля стало известно, что Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику
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Младшая сестра знаменитости сопроводила свой пост гневным комментарием. «Кто был там 10 лет назад? Я была здесь задолго до всех остальных и буду еще долго. Я люблю свою сестру всем сердцем. Поэтому все, кто говорит об обратном, могут идти к черту с комментариями о том, чего не понимают. Не приходите больше ни ко мне, ни к тем, кого я люблю», — написала Джейми.

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23 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Джейми Линн Спирс, Бритни Спирс

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2 комментария Добавить комментарий
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  • И что? Конкретно что она сказала? Типа не лезте куда вас не просит.

  • Видимо, не только мы так считаем. На Западе тоже. Совпадение? Не думаю.

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