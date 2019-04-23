15-летняя дочь Саши Зверевой является одной из самых популярных девочек в своей американской школе

На днях 38-летняя Саша Зверева опубликовала в Инстаграме пост, посвященный ее 15-летней дочери Василисе. В нем певица рассказала о том, как девочку принимают в школе.

Василиса — дочь Саши Зверевой от первого брака с банкиром Ильей Гусевым. В 2014 году певица вместе с детьми уехала в США, и теперь Василиса учится в одной из школ Лос-Анджелеса. Недавно Зверева рассказала о том, что ее дочь является одной из самых популярных девочек в школьном коллективе.

В своем посте Зверева написала: «Вася — желанный гость любой компании, любой семьи» (орфография и пунктуация автора сохранены). Певица рассказала, что друзья постоянно зовут Василису на различные мероприятия: ужины, пижамные вечеринки и даже религиозные праздники.

1 2 3 4 5 6 Саша Зверева опубликовала пост, посвященный ее 15-летней дочери Василисе

«Однажды одна из мам подошла ко мне и сказала: ''О, ваша и моя дочка учатся в одной школе! И моя дочь говорит, что мечтает быть хоть немного, как Василиса, ведь она одна из самых популярных девочек в школе», — с гордостью призналась знаменитость. Зверева также отметила, что ей нравится поколение современных подростков, которые, по ее мнению, ведут себя достаточно независимо и зрело.