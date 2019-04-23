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15-летняя дочь Саши Зверевой является одной из самых популярных девочек в своей американской школе

На днях 38-летняя Саша Зверева опубликовала в Инстаграме пост, посвященный ее 15-летней дочери Василисе. В нем певица рассказала о том, как девочку принимают в школе.

Василиса — дочь Саши Зверевой от первого брака с банкиром Ильей Гусевым. В 2014 году певица вместе с детьми уехала в США, и теперь Василиса учится в одной из школ Лос-Анджелеса. Недавно Зверева рассказала о том, что ее дочь является одной из самых популярных девочек в школьном коллективе.

В своем посте Зверева написала: «Вася — желанный гость любой компании, любой семьи» (орфография и пунктуация автора сохранены). Певица рассказала, что друзья постоянно зовут Василису на различные мероприятия: ужины, пижамные вечеринки и даже религиозные праздники.

«Однажды одна из мам подошла ко мне и сказала: ''О, ваша и моя дочка учатся в одной школе! И моя дочь говорит, что мечтает быть хоть немного, как Василиса, ведь она одна из самых популярных девочек в школе», — с гордостью призналась знаменитость. Зверева также отметила, что ей нравится поколение современных подростков, которые, по ее мнению, ведут себя достаточно независимо и зрело.

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23 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
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Саша Зверева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну не знаю, если верить американским молодежным фильмам, то самые популярные девушки в школе у них выглядят не совсем так🤷‍♀️

  • Зверева опять забыла принять Непи..дин!

  • Классно, че) Шикарная Калифорния, тепло, тактичные и вежливые люди всю жизнь жившие вне нищеты и драм, прекрасные американские школы, где не давят личность на корню. И дочка своя в коллективе, а не аутсайдер. Мечта) Равнодушна к Зверевой, но она молодец, что увезла детей туда, это лучшее, что можно сделать для своих детей. Самый лучший старт для счастливой и полноценной жизни.

  • Интересно, в чем же проявляется эта, так называемая, "популярность", в знаниях, успеваемости в учебе, заботе и помощи окружающим, или в умении тусоваться и состоятельных родителях?

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