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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова официально больше не муж и жена

23 апреля завершился бракоразводный процесс бывшего футболиста Александра Кержакова и дочери сенатора Миланы Тюльпановой. Супруги прожили вместе чуть меньше четырех лет.

В предпоследний вторник апреля Александр Кержаков наконец-то развелся с Миланой Тюльпановой. В последние месяцы конфликт между ними особенно обострился: главной проблемой стал вопрос опеки над сыном пары Артемием. Точку в конфликте бывших супругов поставил Петроградский суд.

В соответствии с вынесенным решением Артемий останется с матерью, в то время как отец будет выплачивать алименты на его содержание. В ходе бракоразводного процесса Кержаков обвинил супругу в употреблении наркотиков и забрал ребенка себе. Тем не менее судебная экспертиза показала, что заявления спортсмена были ложью.

  • Александр Добровинский
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    23 апреля в бракоразводном процессе Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой была поставлена точка
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Адвокат Тюльпановой Александр Добровинский сказал, что победа в процессе принадлежит не кому-то из бывших супругов, а в первую очередь их сыну. «У ребенка должен быть отец и должна быть мать, пусть они у него будут. А вообще-то воспитание ребенка — штука очень сложная и ответственная. И мало кто понимает, что право на воспитание человека надо еще заслужить», — написал в своем Инстаграме Добровинский.

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23 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
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Теги

Александр Добровинский, Милана Тюльпанова, Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых

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