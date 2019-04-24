Как похудевшая на 30 кг дочь Любови Толкалиной выглядит в купальнике

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария долгое время боролась с лишним весом и достигла в этом поразительных успехов: девушка сбросила 30 килограммов всего за год. На днях Мария опубликовала в Инстаграме фото в купальнике, на котором продемонстрировала фигуру.

Недавно Мария Кончаловская поделилась снимком, сделанным в Индии, где девушка отдыхала вместе с мамой, Любовью Толкалиной. На фото Мария позирует в черном купальнике с глубоким вырезом и держит в руках кокос.

«Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове.. И теперь вошла в полемику с кокосом...», — подписала фото Мария. В комментариях девушка также рассказала про свои татуировки: их у Марии пять, причем первую она сделала еще в 14 лет.

1 2 3 4 5 6 Мария Кончаловская долгое время шла к своей цели и похудела на 30 килограммов

Не все фолловеры оценили фото Кончаловской. Многие отметили, что ее худоба стала излишней. Девушка, однако, довольна собой и жестко отвечает хейтерам: «Выходите с моей страницы и больше не заходите».