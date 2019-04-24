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Как похудевшая на 30 кг дочь Любови Толкалиной выглядит в купальнике

17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария долгое время боролась с лишним весом и достигла в этом поразительных успехов: девушка сбросила 30 килограммов всего за год. На днях Мария опубликовала в Инстаграме фото в купальнике, на котором продемонстрировала фигуру.

Недавно Мария Кончаловская поделилась снимком, сделанным в Индии, где девушка отдыхала вместе с мамой, Любовью Толкалиной. На фото Мария позирует в черном купальнике с глубоким вырезом и держит в руках кокос.

«Есть ощущение, что я как жертва кораблекрушения, оказалась на необитаемом острове.. И теперь вошла в полемику с кокосом...», — подписала фото Мария. В комментариях девушка также рассказала про свои татуировки: их у Марии пять, причем первую она сделала еще в 14 лет.

  • Мария Кончаловская
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    Мария Кончаловская долгое время шла к своей цели и похудела на 30 килограммов
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Не все фолловеры оценили фото Кончаловской. Многие отметили, что ее худоба стала излишней. Девушка, однако, довольна собой и жестко отвечает хейтерам: «Выходите с моей страницы и больше не заходите».

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24 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Любовь Толкалина, Мария Кончаловская, Егор Кончаловский

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Анорексия, и если девочка думает, что этоткоасиво, то увы, дряблое, плоское, не имеющее ничего общего с коасивым тело,

  • Нужно обратиться к специалисту пока не поздно, очень похоже на анорексию. Надеюсь родители уделят внимание дочери и ее потенциальной проблеме.

  • Скорее всего, вес вернётся и с новой силой.

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Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
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