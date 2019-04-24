В Сети появились снимки Дарьи Пынзарь после пластической операции

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь опубликовала фото после сложной операции на подбородке. До этого звезда признавалась, что решила обратиться в одну из клиник, чтобы сделать пластику лица.

На днях Дарья Пынзарь рассказала подписчикам, что приехала в клинику с целью сделать пластическую операцию. По словам девушки, помочь избавиться от ненавистного второго подбородка и брылей ей могли только хирурги. Девушка не скрывала переживаний, но все же решилась на операцию.

Утром 23 апреля Дарья впервые вышла на связь с фолловерами. Девушка рассказала, что направляется завтракать. Лишь вечером Пынзарь решилась показать, как выглядит ее лицо после круговой подтяжки. Также она рассказала о своем самочувствии.

Звезда «Дома-2» опубликовала видео, предварительно наложив на него фильтр, чтобы скрыть отек. Многие подписчики Дарьи были в шоке от увиденного: голова и шея девушки были полностью перебинтованы. Однако сама знаменитость была явно в хорошем настроении.

1 2 3 4 5 6 Дарья Пынзарь решилась на пластическую операцию

«Такая вот я перевязанная вся. Чувствую себя отлично. На удивление, вообще ничего не болит», — описала свои ощущения после операции Дарья. На фото, которое опубликовал «СтарХит», видно, что ее лицо пока выглядит опухшим после хирургического вмешательства. Тем не менее девушка явно довольна результатом.

