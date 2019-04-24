Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за выступления ее дочери

24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой. Семья певицы устраивает поминки, но на день раньше. О причинах переноса рассказала PR-директор покойной артистки Анна Исаева.

Директор Юлии Началовой Анна Исаева объяснила причину переноса поминальной церемонии. Он связан с мероприятием, в котором участвует 12-летняя дочь певицы Вера. 24 апреля девочка сыграет в школьном спектакле, посвященном дню открытых дверей.

Вере досталась главная роль, а потому ее родственники не хотели, чтобы она пропустила мероприятие. Сейчас девочка сосредоточена на учебе и внешкольной деятельности, потому что это позволяет ей хотя бы ненадолго отвлекаться от семейной трагедии.



1 2 3 4 5 6 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой

Анна Исаева также отметила, что родные Юлии обсудили проблему переноса со священниками и получили на это разрешение. Священнослужители пояснили, что религиозными правилами перенос поминок не запрещен, и семья может принимать решение о нем свободно — тем более, если есть уважительная причина.