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Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за выступления ее дочери

24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой. Семья певицы устраивает поминки, но на день раньше. О причинах переноса рассказала PR-директор покойной артистки Анна Исаева.

Директор Юлии Началовой Анна Исаева объяснила причину переноса поминальной церемонии. Он связан с мероприятием, в котором участвует 12-летняя дочь певицы Вера. 24 апреля девочка сыграет в школьном спектакле, посвященном дню открытых дверей.

Вере досталась главная роль, а потому ее родственники не хотели, чтобы она пропустила мероприятие. Сейчас девочка сосредоточена на учебе и внешкольной деятельности, потому что это позволяет ей хотя бы ненадолго отвлекаться от семейной трагедии.

Анна Исаева также отметила, что родные Юлии обсудили проблему переноса со священниками и получили на это разрешение. Священнослужители пояснили, что религиозными правилами перенос поминок не запрещен, и семья может принимать решение о нем свободно — тем более, если есть уважительная причина.

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24 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Юлия Началова, Аркадий Укупник

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Теперь нам будут сообщать все события из жизни этой семьи.

  • Переносить можно, главное поминание и заказать молебен сорокоуст.Черствым и циничным- проходите мимо.

  • Гость

    Переносить можно, главное поминание и заказать молебен сорокоуст.Черствым и циничным- проходите мимо.

    Молебен подают о живых, нечёрствая и нециничная Вы наша.

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