«Опасный пассажир»: Николай Басков высказался о новом избраннике Виктории Лопыревой

На днях Николай Басков высказал свое мнение по поводу отношений его бывшей невесты Виктории Лопыревой и предпринимателя Игоря Булатова.

В конце 2018 года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка. Вскоре выяснилось также, что отцом малыша является бизнесмен Игорь Булатов. В прессе появилась информация о том, что ради Лопыревой он оставил семью. Сына Виктория Лопырева родила в феврале. Одним из первых после FIFA поздравил бывший жених Николай Басков.

В свое время отношения Лопыревой и Баскова стали настоящей сенсацией. Пара собиралась пожениться в Грозном 5 октября 2017 года. Однако Николай и Виктория расстались, сохранив при этом теплые отношения. «Я не то чтобы ее поддержал… Просто в тот момент она еще была беременна. И это, конечно, Богом данный ребенок», — заявил певец Teleprogramma.pro.

1 2 3 4 5 6 Николай Басков и Виктория Лопырева планировали сыграть свадьбу

Несмотря на взаимопонимание между бывшими влюбленными, Басков дал понять, что относится к избраннику Лопыревой с недоверием. «Мужчина, который бросает жену с двумя детьми, — это все-таки опасный пассажир», – и это тоже заявил артист в интервью для Teleprogramma.pro.