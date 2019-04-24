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«Опасный пассажир»: Николай Басков высказался о новом избраннике Виктории Лопыревой

На днях Николай Басков высказал свое мнение по поводу отношений его бывшей невесты Виктории Лопыревой и предпринимателя Игоря Булатова.

В конце 2018 года стало известно, что Виктория Лопырева ждет ребенка. Вскоре выяснилось также, что отцом малыша является бизнесмен Игорь Булатов. В прессе появилась информация о том, что ради Лопыревой он оставил семью. Сына Виктория Лопырева родила в феврале. Одним из первых после FIFA поздравил бывший жених Николай Басков.

В свое время отношения Лопыревой и Баскова стали настоящей сенсацией. Пара собиралась пожениться в Грозном 5 октября 2017 года. Однако Николай и Виктория расстались, сохранив при этом теплые отношения. «Я не то чтобы ее поддержал… Просто в тот момент она еще была беременна. И это, конечно, Богом данный ребенок», — заявил певец Teleprogramma.pro.

Несмотря на взаимопонимание между бывшими влюбленными, Басков дал понять, что относится к избраннику Лопыревой с недоверием. «Мужчина, который бросает жену с двумя детьми, — это все-таки опасный пассажир», – и это тоже заявил артист в интервью для Teleprogramma.pro.

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24 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева, Николай Басков

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Товарищи, признайтесь уже во всём, живите открыто со своими мужчинами. Чего всё пыжиться, изображать отношения с женщинами? Бывшие возлюбленные..да-да.

  • Вот она объективная оценка, спасибо Николаша.

  • Пока Вика старательно изображает счастье-счастье,её грязные трусы продолжают плавать на поверхности.

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