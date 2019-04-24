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«Она меня целует»: Акинфеев и его супруга стали героями нового клипа группы «Руки Вверх!»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его жена Екатерина снялись в новом клипе группы «Руки Вверх!» под названием «Она меня целует».

По сюжету клипа группы «Руки Вверх!» на песню «Она меня целует» Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина играют пару молодых людей, постоянно оказывающихся рядом, но не замечающих друг друга. Встретиться им помогает солист группы Сергей Жуков, который обладает волшебной способностью соединять одиноких людей. Благодаря ему герои оказываются в одной постели.

«Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми», — гласит сообщение, сопровождающее клип на YouTube. Сам солист «Руки Вверх!» признался, что поклонники «все-таки угадали главных героев», как бы он ни пытался скрыть их имена.

  • Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки Вверх!» вместе с женой Екатериной
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Стоит отметить, что Акинфеев уже не в первый раз принимает участие в съемках клипов «Руки Вверх!». В 2012 году спортсмен появился в видео на песню «Открой мне дверь». А в этот раз футболист даже спел — правда, голосом Сергея Жукова.

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24 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Игорь Акинфеев, Сергей Жуков

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