Западные СМИ: Джонни Депп хочет жениться на русской танцовщице гоу-гоу

Джонни Депп пережил непростой развод, однако, похоже, готов двигаться дальше. На днях западные СМИ сообщили, что голливудский актер встретил девушку и намерен на ней жениться.

Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд были сказкой с очень плохим концом. В 2017-м пара окончательно рассталась, однако на этом разбирательства и конфликты не прекратились — буквально в марте этого года актер подал против бывшей жены иск о клевете.



Впрочем, в перерывах между общением с адвокатами Депп, похоже, налаживал личную жизнь. Издание Daily Mail сообщило на днях, что Джонни уже встретил возлюбленную и готов на ней жениться.

Таинственная девушка — Полина Глен из Санкт-Петербурга, которой чуть больше 20 лет. С голливудской звездой она познакомилась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в прошлом году. Источники издания сообщают, что Полина уже переехала в особняк Деппа и пара вовсю планирует свадьбу.

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Известно, что Глен занимается танцами гоу-гоу, а также преподает хореографию. «Она не хочет от него ничего. Она настоящая, а не какая-нибудь искательница золота. Она очень скромная, наверное, поэтому он так сильно ее любит», — подытожил источник Daily Mail.