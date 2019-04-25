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Западные СМИ: Джонни Депп хочет жениться на русской танцовщице гоу-гоу

Джонни Депп пережил непростой развод, однако, похоже, готов двигаться дальше. На днях западные СМИ сообщили, что голливудский актер встретил девушку и намерен на ней жениться.

Отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд были сказкой с очень плохим концом. В 2017-м пара окончательно рассталась, однако на этом разбирательства и конфликты не прекратились — буквально в марте этого года актер подал против бывшей жены иск о клевете.

Впрочем, в перерывах между общением с адвокатами Депп, похоже, налаживал личную жизнь. Издание Daily Mail сообщило на днях, что Джонни уже встретил возлюбленную и готов на ней жениться.

Таинственная девушка — Полина Глен из Санкт-Петербурга, которой чуть больше 20 лет. С голливудской звездой она познакомилась на одной из вечеринок в Лос-Анджелесе в прошлом году. Источники издания сообщают, что Полина уже переехала в особняк Деппа и пара вовсю планирует свадьбу.

Известно, что Глен занимается танцами гоу-гоу, а также преподает хореографию. «Она не хочет от него ничего. Она настоящая, а не какая-нибудь искательница золота. Она очень скромная, наверное, поэтому он так сильно ее любит», — подытожил источник Daily Mail.

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25 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Теги

Ванесса Паради, Джонни Депп, Эмбер Херд

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19 комментариев Добавить комментарий
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  • Да ладно! Как низко пал... Да, и ничему мужика жизнь не учит...

  • Горбатого могила исправит.

  • скромная танцовщица гоу-гоу, серьезно? да уж...

  • Что за бред?

  • Чота ржу. Они оба точно НЕ получат то, что они хотят получить. Один - скромность и бескорыстие, другая - бабло. Джоник-то разорен, хе-хе ))))

  • Гость

    скромная танцовщица гоу-гоу, серьезно? да уж...

    Ну а что? Гоу-гоу - это работа. А в жизни в Америке даже порноактрисы все очень скромные. Вот если бы она в России осталась жить, тогда другое дело . А раз в Америке, то скромная и бескорыстная.........Это сарказм, если что)

  • Старый развратник и молодая рассчетливая, ничем не брезгующая девица

  • Чёт танцовщица на внешность не фонтан

  • Скромность и гоу-гоу? Да ладно?

  • Джоня, это - дно..!

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