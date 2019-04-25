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«У нее мощный воспалительный процесс»: директор МакSим рассказала о ее состоянии

На днях стало известно, что певица МакSим попала в аварию. Ее менеджер находится на связи с журналистами и регулярно передает информацию о ее состоянии.

Директор МакSим Маргарита Соколова сейчас является единственным источником информации о состоянии пострадавшей в аварии певицы. Напомним, автомобиль артистки попал в ДТП во время ее визита в Европу. МакSим получила множественные ушибы.

«Пока очень тяжело ей. Естественно, она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила», — рассказала Соколова журналистам 5-tv.ru.

Маргарита добавила, что у МакSим слабые сосуды, поэтому удары, которые она получила в ДТП, нанесли такой серьезный вред. К тому же певица сильно ударилась подбородком, из-за чего сейчас не имеет физической возможности общаться с поклонниками.

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25 апреля 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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МакSим

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