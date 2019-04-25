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Минус 2 кг! Бритни Спирс нашла плюсы в пережитом стрессе

На днях Бритни Спирс впервые после госпитализации в психиатрическую клинику вышла на связь с поклонниками, а также выложила позитивное видео со своей тренировки.

Фанаты Бритни Спирс были шокированы новостью о ее госпитализации в психиатрическую больницу. Дабы успокоить их певица записала видеообращение. А на днях поделилась еще одним доказательством того, что с ней все в порядке, выложив в Инстаграм видео с одной из своих тренировок.

На видео Бритни делает силовые упражнения с гантелями. «Кто знал, что стресс обернется потерей более двух килограммов!», — подписала пост певица. Стоит отметить, что в кадре знаменитость действительно выглядит подтянутой и здоровой.

  • Бритни Спирс
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    Недавно стало известно, что Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику
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Тем не менее фолловеры в комментариях отреагировали на запись неоднозначно. Многие не поверили в то, что видео действительно было снято на днях. «Не дайте себя одурачить», «Это явно не новое видео», «Кто-то лжет», — возмутились подписчики.

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25 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
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Бритни Спирс

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