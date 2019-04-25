Минус 2 кг! Бритни Спирс нашла плюсы в пережитом стрессе

На днях Бритни Спирс впервые после госпитализации в психиатрическую клинику вышла на связь с поклонниками, а также выложила позитивное видео со своей тренировки.

Фанаты Бритни Спирс были шокированы новостью о ее госпитализации в психиатрическую больницу. Дабы успокоить их певица записала видеообращение. А на днях поделилась еще одним доказательством того, что с ней все в порядке, выложив в Инстаграм видео с одной из своих тренировок.



На видео Бритни делает силовые упражнения с гантелями. «Кто знал, что стресс обернется потерей более двух килограммов!», — подписала пост певица. Стоит отметить, что в кадре знаменитость действительно выглядит подтянутой и здоровой.

1 2 3 4 5 6 Недавно стало известно, что Бритни Спирс была госпитализирована в психиатрическую клинику

Тем не менее фолловеры в комментариях отреагировали на запись неоднозначно. Многие не поверили в то, что видео действительно было снято на днях. «Не дайте себя одурачить», «Это явно не новое видео», «Кто-то лжет», — возмутились подписчики.